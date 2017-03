Hà Nội bắt đầu đợt cắt điện lớn nhất

Theo đó, nhiều khu vực hầu như bị cắt điện tất cả các ngày trong tuần như Điện lực Hoàn Kiếm, Điện lực Hai Bà Trưng, Điện lực Đống Đa, Điện lực Từ Liêm, Điện lực Hoàng Mai...



Thời gian bị cắt điện chủ yếu từ 7h30-16h30 hằng ngày, có một số nơi bị cắt từ 3h-17h. Mật độ cắt điện tại các khu vực tập trung đông cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các trường đại học là rất cao.



Lý do cắt điện diện rộng đợt này, theo Điện lực Hà Nội, là để sửa chữa theo kế hoạch, không liên quan tới việc tiết giảm điện trong mùa khô.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, trong tháng 5, thời tiết khô hạn, lượng mưa nhỏ nên tính đến ngày 29/5 mực nước ở một số hồ thủy điện lớn như: Hòa Bình chỉ cao hơn mực nước chết 2,22m; Tuyên Quang cao hơn 1,82m; Trị An cao hơn 1,48m...



“Nếu sau ngày 20/6, lũ tiểu mãn không về, mực nước các hồ thủy điện xuống mực nước chết thì đồng nghĩa 6.500 MW công suất đặt của các nguồn thủy điện trên cả nước sẽ thiếu hụt”, ông An nói.



Theo ông An, ngành điện đang đau đầu trong việc thực hiện phân bổ điện cho các điện lực địa phương. Có một số tỉnh báo cáo lên Bộ Công Thương, thậm chí là lên cả Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ điện không công bằng.

Theo O.L (Bee.net)