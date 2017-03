Hà Nội bị ngập trong dịp nghỉ lễ

Hàng loạt đường chính chìm trong nước như Đội Cấn, Nguyễn Khuyến, Thái Thịnh, Thái Hà, Liễu Giai, Trần Duy Hưng, Ngọc Khánh... Cùng với đó, nhiều tuyến phố nhỏ và khu dân cư cũng bị ngập. Nhiều nhà dân chống ngập bằng cách đắp bờ để hạn chế nước tràn vào hay dùng máy bơm hút nước từ trong nhà ra. Do đang trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng người về quê rất lớn nên tình trạng ùn tắc giao thông do ngập lụt có giảm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Hà Nội còn có mưa rào vào chiều tối và đêm nay 2-9, ngày nắng, thời tiết không quá nóng, cao nhất vào buổi trưa trong khoảng 30-33 độ C.

HOÀNG VÂN