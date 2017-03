Hà Nội: Cấm đổi tiền lẻ dưới mọi hình thức dịp lễ hội đầu Xuân

Theo ông Sơn, Hà Nội hiện có trên 1.000 lễ hội với quy mô khác nhau và tập trung vào mùa xuân, nhiều lễ hội đã khôi phục được những phong tục, tín ngưỡng văn hoá đặc sắc. Các lễ hội này tập trung chủ yếu tại năm quận/huyện như Đống Đa, Đông Anh, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Mê Linh.



Lễ hội chùa Hương

Để khắc phục một số tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức lễ hội năm 2015, tạo không khí phấn khởi, vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho nhân dân tham gia lễ hội năm 2016, UBND TP Hà Nội yêu cầu chính quyền các quận/huyện trên phải tổ chức thực hiện lễ hội xuân 2016 đảm bảo đúng quy định “trang trọng, tiết kiệm, tránh lãng phí”. “Chấm dứt tình trạng đổi tiền lẻ dưới mọi hình thức, rà soát việc bố trí hòm công đức, nơi dâng lễ đúng quy định” - ông Sơn chỉ đạo. Cùng với đó, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các lễ hội phải đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, sắp xếp hàng quán đảm bảo mỹ quan, kiên quyết xử lý các hàng rong vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông. Các hàng quán phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có tủ kính, có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá bán.

Riêng đối với lễ hội Chùa Hương, ông Sơn yêu cầu CA TP Hà Nội và các huyện Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hoà phải làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ngay từ đường vào khu di tích và khu vực xung quanh chùa để “ngăn chặn không để xảy ra các tệ nạn xã hội, không có hiện tượng cò mồi, bắt chẹt du khách về giá vé tham quan, giá vé đò tại các bến đò, cửa động”.