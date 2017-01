Hà Nội: Chùa, nhà thờ sẽ cùng rung chuông chào năm mới

Cũng tại buổi giao ban, Phó Chủ tịch huyện Mỹ Đức, Nguyễn Văn Hậu - Trưởng ban tổ chức lễ hội Chùa hương 2017 cho biết Ban tổ chức lễ hội năm nay sẽ huy động 5.000 người để phục vụ lễ hội kéo dài suốt 3 tháng từ tháng giêng đến hết tháng 3 âm lịch. 5.000 người được tổ chức thành 6 tiểu ban, nhiều tổ công tác để đảm bảo vận hành mọi mặt của lễ hội như giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn an ninh trật tự… Ông Hậu cũng cho biết, giá vé lễ hội Chùa Hương năm 2017 sẽ tăng 57% so với năm ngoái (80.000 đồng/vé, trong đó có 2.000 đồng phí bảo hiểm khách du lịch). Tiền thu ngân sách từ lễ hội năm 2017 dự kiến đạt khoảng 100 tỉ đồng, số tiền này huyện sẽ dùng để tái đầu tư cho hạ tầng và tổ chức lễ hội chùa Hương.