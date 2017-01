Hà Nội còn hơn 1.000 điểm giết mổ không được kiểm soát

“Để xử lý hơn 1.000 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, năm 2017 Hà Nội sẽ xây dựng bốn trung tâm liên quan đến giết mổ. Sau đó sẽ đưa những cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vào hoạt động trong bốn trung tâm này và dẹp dần các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không kiểm soát được chất lượng” - ông Chung nói.

Cũng theo ông Chung, trong năm 2017, Hà Nội cũng tập trung phát triển các cửa hàng tiêu thụ cũng các vùng trồng rau quả sạch, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo phương thức hậu kiểm.





Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng rau quả sạch đang nở rộ và thu hút người tiêu dùng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh vấn đề mất an toàn thực phẩm đã đến “giới hạn đỏ”, việc kiểm soát an toàn thực phẩm “từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng còn khoảng cách xa, trong khi đó các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm chưa thực sự quyết liệt.

“Hà Nội là thành phố lớn, đông dân cư. Mặc dù báo cáo có 83% cơ sở cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, như vậy là còn 17% chưa cam kết. Rau vẫn phải nhập 40%, số rau này có kiểm soát được không?” - ông Hiển đặt câu hỏi.

Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tập trung, quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dân.