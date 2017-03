Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2016 là 8,5%-9%

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp 14, HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng qua 1-12, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, người được phân công phụ trách Đảng bộ Hà Nội, nhấn mạnh: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp này là kiện toàn chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ tới”. Trước đó, theo nguyện vọng cá nhân, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP, đã có đơn xin thôi việc và đã được Bộ Chính trị và Chính phủ đồng ý. Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, dự kiến được giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch thay ông Nguyễn Thế Thảo. Hiện tại ông Chung là người duy nhất được Thành ủy Hà Nội giới thiệu để ứng cử chức vụ trên.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 thì tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực. Trong năm 2015, ngành thanh tra Hà Nội đã phát hiện sai phạm hơn 1.170 tỉ đồng, trong đó đã kiến nghị thu hồi gần 115 tỉ đồng; xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm 119 tập thể, 80 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính 61,8 tỉ đồng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra bảy vụ; kiến nghị kiểm điểm 54 cán bộ dựa trên kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Công an TP Hà Nội đã khởi tố 14 vụ, 40 bị can liên quan đến hành vi tham nhũng. Công an TP cũng kết thúc điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 17 vụ, 65 bị can và đang điều tra 11 vụ, 25 bị can.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng cho hay qua công tác kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Hà Nội không phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Các đơn vị trực thuộc Hà Nội cũng không có trường hợp nào vi phạm trong nhận quà, tặng quà theo quy định của Thủ tướng về việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng.

Chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Năm tới Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 8,5%-9,0%; thu nhập bình quân đầu người đạt 85-87 triệu đồng;…