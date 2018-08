Hà Nội đêm nay nhiều nơi ngập nửa mét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày 28-8 khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 6 giờ qua ở một số nơi như: Hoàn Kiếm: 37 mm; Ba Đình: 47 mm; Đống Đa: 44 mm; Hoàng Mai: 73 mm; Kim Liên: 42mm… Dự báo trong chiều tối nay khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa.



Đợt mưa có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5 m như: Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Nguyễn Khuyến, Chùa Bộc (Đống Đa); Nguyễn Xiển, Định Công (Hoàng Mai)Đội Cấn, Ngã tư Lý Thường Kiệt – Phan Bội Châu, Đường Thành (quận Hoàn Kiếm); Bến Xe Giáp Bát, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai); Thụy Khuê (quận Tây Hồ); Xuân Thủy, Cổ Linh, Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên); đường Yên Nghĩa (quận Hà Đông)…

Hiện rãnh áp thấp qua Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An gâu mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và sẽ xuất hiện một đợt lũ, sạt lở đất ở khu vực này.