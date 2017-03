Hà Nội đón gió mùa, TP.HCM tiếp tục mưa lớn

Trưa nay (12-10), Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 15,5-16,5 độ vĩ Bắc; 113,7-114,7 độ kinh Đông, phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển hướng về phía vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực bắc bển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi có mưa giông kèm gió giật mạnh. Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.



Từ đêm nay (12-10) miền Bắc đón không khí lạnh. Ảnh: Guu.vn

Do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp, gió mùa đông bắc và nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm 12 đến hết ngày 15-10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to khiến TP.HCM có thể bị ngập nặng.

Do mưa lớn, từ ngày 13 đến 15-10 trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế sẽ xuất hiện lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và sông La (Hà Tĩnh) phổ biến lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; riêng sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương khuyến cáo người dân đề phòng khi xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.