Hà Nội: Giá đất cao nhất 81 triệu đồng/m2

Theo đó, giá đất nông nghiệp tại các địa phương theo giá đã ban hành năm 2010. Cụ thể: Giá đất nông nghiệp trồng lúa nước, trồng cây hằng năm và trồng cây lâu năm tối thiểu là 54.400 đồng/m2, tối đa là 252.000 đồng/m2. Giá đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản tối thiểu là 36.000 đồng/m2, tối đa là 201.600 đồng/m2; giá đất rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất tối thiểu là 30.000 đồng/m2, tối đa là 60.000 đồng/m2.

Riêng giá đất ở tại các quận nội thành trên một số tuyến đường có điều chỉnh nhưng không lớn, vẫn nằm trong mức giá tối thiểu là 2.340.000 đồng/m2 (đường 72 qua phường Dương Nội, quận Hà Đông), tối đa vẫn là 81 triệu đồng/m2 (phố Hàng Ngang, Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm).

Giá đất ở tại thị trấn và thị xã Sơn Tây từ 750.000 đồng/m2 đến 26 triệu đồng/m2.

Giá đất ở khu dân cư nông thôn tối thiểu là 250.000 đồng/m2, tối đa là 2,2 triệu đồng/m2.

Lý giải khung giá trên cách xa so với giá thực tế chuyển nhượng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết bảng giá đất mà thành phố ban hành phải trong khung giá do Chính phủ quy định nên một số khu vực, vị trí giá đất thấp hơn so với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

HĐND cũng thống nhất bãi bỏ thu phí đối với bốn cây cầu tại huyện Chương Mỹ gồm Zét, Mụ, Hạ Dục và Bến Cốc.

HC