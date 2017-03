Hà Nội: Hai người dân say nắng đến hôn mê, mất ý thức

Những người thường xuyên làm việc ngoài trời rất dễ bị say nắng.

Bệnh nhân LNH (nam, 47 tuổi) khoảng hai tuần nay, ông H. đi gặt lúa thuê (gặt máy) tại Ninh Bình. Hàng ngày, ông H. gặt lúa và phơi người dưới cái nắng gắt khoảng 4-6 tiếng. Khoảng 15 giờ ngày 30-5 khi đang thu gom bao thóc ngoài đồng, ông H. đột ngột rối loạn tâm thần, nói nhảm, sau đó vài chục phút, ông bị hôn mê, ngay lập tức ông H. được chuyển tới BV Đa khoa Ninh Bình cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân được xử trí cấp cứu, đặt ống nội khí quản bảo vệ đường thở, thông khí nhân tạo, chườm mát toàn thân, dùng thuốc hạ nhiệt độ và truyền dịch. Các bác sĩ chụp cắt lớp vi tính sọ não bệnh nhân nhưng không thấy tổn thương.

Sau 12 giờ cấp cứu, tình trạng toàn thân ổn định nhưng ý thức không cải thiện, ông H. được chuyển lên khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Trưa 30-5, một cụ bà 88 tuổi ở Hà Nội cũng có biểu hiện say nắng khi đột ngột mất ý thức giữa lúc đang đi chợ. Cụ được người dân xung quanh sơ cứu, sau đó đưa vào BV Hữu Nghị Việt Xô. Tại đây, cụ có biểu hiện hôn mê, co giật, đỏ da toàn thân, sốt cao 40 độ C, mạch nhanh... Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và thoái hóa khớp.

Miền Bắc và miền Trung đang trong những ngày nắng nóng kỷ lục. Với những người làm công việc ngoài trời nếu không có biện pháp phòng chống nắng thì rất dễ bị say nắng và các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng.

ThS-BS Nguyễn Hữu Quân, Khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai, khuyến cáo khi bị say nắng, say nóng, người dân nên làm mát ngay tức thì. Người xung quanh phải đưa bệnh nhân ra khỏi môi trường nóng, cởi bỏ quần áo, chuyển tới nơi bóng râm, lên xe mát hay nhà lạnh, hỗ trợ đường thở, hô hấp, tuần hoàn bằng đặt đường truyền, thở ôxy, thông khí hỗ trợ nếu có chỉ định.

ThS-BS Trương Thúy Vinh, trưởng khoa Khám bệnh, BV Nhi Trung ương cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không để trẻ chơi và đi ngoài nắng. Đặc biệt, cha mẹ phải cho trẻ mặc quần áo thoáng, dễ bay hơi nước, không hấp thụ nhiệt, hạn chế trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, uống đủ nước và điện giải…

Theo các bác sĩ người bị say nóng ở mức nhẹ thường có biểu hiện vã mồ hôi, nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, có cảm giác khát nước ngày càng tăng, có cảm giác buồn nôn, khó thở, tức ngực, người nóng, mạch và nhịp thở tăng. Trường hợp nặng thì bị rối loạn hô hấp, nhịp thở nhanh và yếu, người tím tái và có thể bị ngất.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân cũng nên mặc áo chống nắng, đội mũ khi đi ra ngoài nắng, hạn chế đi ra ngoài vào thời điểm giữa trưa, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 28-29 độ, uống nhiều nước và bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng.