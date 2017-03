Hà Nội: Lại đồng ý cho cao ốc 8B Lê Trực tự ‘cắt ngọn’

Cụ thể, thông báo nói rõ: “UBND TP Hà Nội nhận được Công văn số 575/CVDA ngày 6-1-2016 của Công ty CP May Lê Trực đề nghị tiếp tục thi công phá dỡ để bảo vệ kết cấu, tuổi thọ công trình. Điều chỉnh biện pháp thi công, tiến độ phá dỡ phần xây dựng sai phép tại 8B Lê Trực. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng có ý kiến như sau: Yêu cầu Công ty CP May Lê Trực khẩn trương tập trung phá dỡ phần công trình sai phạm tại 8B Lê Trực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện và tiến độ phá dỡ công trình”.





Tòa nhà 8B Lê Trực xây gần Lăng Bác









Tòa nhà 8B Lê Trực đang được chủ đầu tư che chắn, tự thực hiện tháo dỡ nhưng tiến độ rất chậm









Chủ đầu tư cao ốc 8B Lê Trực đã triển khai phương án cắt ngọn phần sai phạm nhưng tiến độ rất chậm





Trước đó, ngày 5-1-2016, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đốc thúc UBND quận Ba Đình khẩn trương lên phương án, thực hiện việc cưỡng chế phần xây dựng sai phép đối với cao ốc 8B Lê Trực với lý do tiến độ tự tháo dỡ phần sai phép của công trình quá chậm. Báo cáo của Sở Xây dựng TP Hà Nội chỉ rõ: “Tiến độ tự khắc phục vi phạm của chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực còn chậm, không đảm bảo yêu cầu. Một ngày, chỉ 10-15 m2 được tháo dỡ, tổng diện tích phá dỡ sàn mái tum chỉ 120 m2/tuần. UBND quận Ba Đình cũng chưa đôn đốc chủ đầu tư, chưa ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền”. Theo đó, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Ba Đình ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chỉ đạo phòng ban chức năng của quận có ý kiến về thời gian, tiến độ thực hiện phá dỡ của chủ đầu tư đối với cả hai giai đoạn… Đồng thời báo cáo về UBND TP Hà Nội trước ngày 10-1.