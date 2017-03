Hà Nội lập 4 điểm đổi mũ bảo hiểm lưu động tại 4 quận

Theo ông Lưu Xuân Bình, Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội, thực hiện kế hoạch của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, từ 30/3, Ban An toàn giao thông Tp Hà Nội sẽ lập các điểm đổi mũ bảo hiểm cũ, kém chất lượng lấy mũ mới cho người tham gia giao thông.

Theo đó, dự kiến sẽ thành lập 4 điểm đổi mũ bảo hiểm lưu động tại 4 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Ba Đình. Sau đó sẽ tiếp tục triển khai các điểm đội mũ tại các quận, huyện khác.

Tại các điểm đổi mũ, người dân sẽ được hỗ trợ mức giá từ 30 - 70.000 đồng khi đem đổi mũ cũ kém chất lượng mua mũ mới đảm bảo chất lượng.





Theo Hải Châu (CAND)