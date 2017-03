Hà Nội: Lập đoàn thanh tra các dự án nhà ở tai tiếng

Quyết định mang số 2528/QĐ-UBND được ông Chung đặt bút ký ngày 21-5. Đoàn thanh tra có 18 thành viên, do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), làm trưởng đoàn cùng các thành viên đến từ Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng và các ban ngành khác của Hà Nội.



Ông Chung giao nhiệm vụ cho đoàn thanh tra thực hiện thanh tra, kết luận đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn TP Hà Nội có sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và sử dụng đất. Đồng thời, đoàn thanh tra căn cứ vào kết quả thanh tra đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục vi phạm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Thời gian qua tại Hà Nội xuất hiện hàng loạt sai phạm về sử dụng đất đai, xây dựng sai phép tại các dự án chung cư, nhà ở… trên địa bàn Hà Nội như: Cao ốc 302 Cầu Giấy (tòa nhà Discovery Complex), do Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cầu Giấy làm chủ đầu tư vừa bị Tổng cục TN&MT phát hiện xây vượt diện tích so với giấy phép xây dựng, sử dụng sai mục đích gần 4.000 m2 đất, xây trên đất chưa chuyển đổi mục đích; Dự án chung cư Mỹ Sơn, 62 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) bị đình chỉ vì thi công vì xây sai nội dung giấy phép xây dựng; tòa nhà D’. Le Pont D’or, 36 Hoàng Cầu (Đống Đa) tự ý xây dựng chia tầng 1 thành hai tầng, sai phạm so với giấy phép xây dựng được cấp hàng ngàn m2…