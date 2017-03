Hà Nội: Nắng nóng kỷ lục và mất điện

Ở Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 44oC, các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ ngoài trời trên 45oC” - ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết. Cũng theo ông Hải, trời nắng nóng dễ làm trẻ nhỏ và người già mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Đặc biệt, người đi ngoài đường vào giấc trưa dễ bị say nắng dẫn đến ngất.

Đáng chú ý, hiện nay Hà Nội đang bị mất điện trên diện rộng. Nắng nóng cộng với mất điện đã làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn. “Ở trong nhà mà cứ như ở trong lò than, chạm vào cái gì cũng nóng: giường chiếu nóng, bàn ghế nóng, nền nhà cũng nóng… Ngay cả quạt bằng tay thì hơi nóng cũng phả vào người rất khó chịu. Thằng bé nhà tôi gầy rộc đi vì ăn không được mà ngủ cũng chả xong” - bà Hiền, nhà D10, Khu tập thể Thành Công, Ba Đình than thở.

Nhiều người dân Hà Nội phải ra trốn nóng ở công viên. Ảnh: HOÀNG VÂN (Chụp ở Công viên Thành Công chiều 17-6).

“Ngày 18-6, nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ tiếp tục đạt mức kỷ lục, nhiệt độ ngoài trời phổ biến 42-44oC. Đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến hết tuần. Đến ngày 20-6, Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa rào và giông, khi đó thời tiết sẽ mát mẻ hơn.” Ông LÊ THANH HẢI, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Để trốn nóng, nhiều người đã phải di tản đến nhà người thân ở khu vực không bị cúp điện. “Khu tập thể Thành Công mấy ngày nay mất điện miết từ trưa đến chiều, đúng vào lúc nóng nhất trong ngày. Nhà như một cái lò nung, tôi phải qua nhà bà con ở khu khác tá túc qua ngày” - chị Thu, nhà D10, Khu tập thể Thành Công, Ba Đình bức xúc. Nhiều người chọn giải pháp khác là... thuê nhà nghỉ có máy lạnh, dù giá không rẻ chút nào. Nhưng số người “năng động” như trên không nhiều, đa số đành chịu nóng ở nhà hoặc ra công viên hóng gió.

Những thí sinh lên Hà Nội ôn thi đại học cũng nếm mùi khốn khổ vì điện. Mất điện, họ không sao học bài được nên đành chọn giải pháp ôn bài trong các quán nước đông đúc, chờ khi có điện mới về lại phòng trọ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến kết quả học tập của thí sinh.

H.VÂN