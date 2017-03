Hà Nội ngừng cấp phép đào đường trong dịp Tết

Việc tổ chức thi công và sửa chữa kịp thời các vệt đào đường, hè để thi công, sửa chữa công trình ngầm phải xong trước ngày 31/1.



Đồng thời, các đơn vị thi công phải hoàn trả hè đường đúng chất lượng, thời gian trong giấy phép, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn cho người và phương tiện đi lại; tổ chức thu dọn vệ sinh và vận chuyển đất, phế thải xây dựng phát sinh nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng gây ách tắc giao thông.



Lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra điểm đào đường, hè, kiên quyết xử lý thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm.



Để đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán và phục vụ lễ hội chùa Hương, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 21A, 21B; xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực chợ hoa trái phép, thường xảy ra ùn tắc giao thông như đường Âu Cơ-Nghi Tàm, đường Trần Bình-quốc lộ 5.



Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng với tổng mức đầu tư hơn 271 tỷ đồng.



Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2011./.





Theo Tuyết Mai (Vietnam+)