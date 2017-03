Hà Nội: Nước Hồ Gươm tràn lên mặt đường

Một số tuyến phố như Xuân Thủy, Phùng Hưng, Liễu Giai, Định Công, Phương Liệt, Tam Trinh, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Xiển…. đều ngập sâu 0,5-1 m. Tại Hồ Gươm, mưa lớn đã khiến nước hồ tràn lên mặt đường khiến giao thông tê liệt. Tại khu vực phố Đội Cấn, Liễu Giai đến 17 giờ nước vẫn ngập gần ngang yên xe máy.

Phố Phan Kế Bính ngập khoảng 1 m khiến nhiều xe máy, ô tô đi qua chết máy. Ảnh: T.PHÚ

Đến tối 8-8, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết bão số 6 đã khiến ba người chết. Trong đó một người tại Đồ Sơn (Hải Phòng) bị sóng biển cuốn trôi khi đi xem bão; Thái Nguyên một người chết do điện giật; Hà Nội một người chết do cây xà cừ đổ tại phố Bà Triệu. Mưa bão cũng khiến bốn người mất tích, trong đó ba người bị lũ cuốn trôi tại Lào Cai và một thuyền viên của tàu cá NA 93391 (Nghệ An). Về tài sản, bão số 6 đã làm sập và hư hỏng gần 800 căn nhà, hư hại hơn 2.200 ha lúa và hoa màu, sạt lở 800 m đê.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9-8 sẽ có mưa vừa, mưa to tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Lũ trên sông Hoàng Long và hệ thống sông Thái Bình lên nhanh và đều đạt mức báo động 2 vào sáng 9-8.

T.PHÚ - H.BẠCH - H.VÂN