Hà Nội sẽ cắt chuyến nhà xe nào không giảm giá cước

Ngày 3-2, tại cuộc họp về công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Quốc Hùng (Phó Chủ tịch UBND thành phố) đã giao các đơn vị liên quan ngay trong ngày 4/2 phải triệu tập các đơn vị kinh doanh vận tải khách đến họp và yêu cầu giảm giá cước. “Đơn vị nào nghiêm túc thực hiện cho phép tăng lượt chuyến, đơn vị nào chây ỳ không giảm giá cước phải giảm lượt, cắt chuyến”, ông Hùng chỉ đạo.

Xe khách hoạt động tại bến xẽ Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Bá Đô.



Về đảm bảo giao giao thông dịp Tết, lãnh đạo Hà Nội đề nghị các lực lượng phải đảm bảo thông suốt toàn bộ trên các tuyến đường quan trọng, huyết mạch, duy trì lực lượng thường xuyên từ 6h đến 22h. Không để đỗ dừng xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán tràn lan.

Phó Chủ tịch Hà Nội giao Sở Văn hóa phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô đảm bảo an toàn cho 31 điểm bắn pháo hoa. Riêng điểm bắn pháo hoa tại bãi giữa sông Hồng, phải lên phương án đảm bảo an toàn chặt chẽ. Người dân có thể đứng xem bắn pháo hoa trên 3 cầu Thăng Long, Nhật Tân, Đông Trù, đề nghị Sở giao thông và công an thành phố đảm bảo giao thông thông suốt và tạo điều kiện cho nhân dân thưởng thức nghệ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Sở Giao thông, hiện đã có trên 100 đơn vị ký cam kết không chở quá tải trong dịp Tết. Sở sẽ tập trung giải tỏa đảm bảo thông thoáng các bến xe, kiên quyết không để khách phải chờ qua đêm, rà soát các điểm tập trung xe dù, bến cóc, không để tình trạng chạy chéo bến, gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, Sở này cho hay đang có 44 điểm khó khăn trong việc tổ chức giao thông do có các công trình thi công. Ngành giao thông đề nghị các điểm thi công trên thu dọn trước ngày 15/2.

Cũng liên quan đến công tác tổ chức giao thông dịp Tết, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông thành phố cho hay, giao thông dịp này hết sức phức tạp, lưu lượng tăng mạnh. Các tuyến đường ra vào trung tâm thành phố đang bị quá tải từ 6 đến 10 lần lưu lượng thiết kế. Cảnh sát giao thông đề nghị quan tâm đến các tuyến trọng điểm: Pháp Vân – Cầu Giẽ, Nguyễn Trãi - Trần Phú, Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương kéo dài, Âu Cơ – Yên Phụ, Nguyễn Văn Cừ – cầu Chương Dương – QL5 – cầu Vĩnh Tuy – Thanh Trì, đê Nguyễn Khoái – Tam Trinh – Đại La, Trường Chinh – Đường Láng – Tôn Thất Tùng.

Theo Võ Hải/vnexpress