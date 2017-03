Hà Nội sẽ cho đỗ xe trên 54 tuyến phố

Hè phố Hà Nội đã thông thoáng hơn sau khi TP rút giấy phép bãi đỗ xe trên 262 tuyến phố. Tuy nhiên, điều này làm nảy sinh nhiều vấn đề như: thiếu chỗ để xe cho người dân; phát sinh điểm giữ xe tự phát… “Sở GTVT sẽ kiến nghị UBND TP Hà Nội giải quyết, điều chỉnh những vướng mắc còn tồn tại” - ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội, phát biểu tại cuộc họp sơ kết chiều 22-2.

Dân không có chỗ để xe

Vướng mắc được nhiều quận, huyện phản ánh nhất là người dân kêu không có chỗ để xe. Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Quản lý GTĐT, quận Hoàn Kiếm, nêu vấn đề: Quận Hoàn Kiếm có tới 76 tuyến phố bị cấm, trong khi mật độ dân số, cơ quan, đơn vị, cửa hàng của quận rất cao, nhu cầu để xe lớn. Ngoài ra, đặc thù của quận là có nhiều tuyến phố có mật độ kinh doanh lớn, việc cấm để xe trên vỉa hè gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của người dân. “Năm 2011, các cơ sở buôn bán đóng góp tới 4.000 tỉ đồng tiền thuế. Vì thế, lệnh cấm để xe sẽ gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế của quận. TP nên xem xét cho người dân để xe một số tuyến phố có vỉa hè rộng, mật độ giao thông không cao chứ không nên cấm quá nhiều” - ông Hải kiến nghị.

Hà Nội sẽ xem xét cấp phép chỗ để xe cho người dân tại một số tuyến phố phụ, lưu lượng giao thông thấp. Ảnh: T.PHÚ

Ông Nguyễn Thế Công, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, cũng nhận định lệnh cấm gây không ít khó khăn cho người dân. “Hiện nhu cầu đi bộ ở vỉa hè không nhiều, trong khi nhu cầu để xe của người dân lại lớn. Bản chất của lệnh cấm là chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Vì thế TP nên rà soát, sắp xếp lại các bãi đỗ xe để vẫn đảm bảo chống ùn tắc nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến an sinh xã hội” - ông Công nói.

Ngoài thiếu chỗ để xe, các quận cũng phản ánh tình trạng nhiều bãi để xe tự phát ngang nhiên mọc lên, gây khó khăn cho công tác quản lý. Ông Trần Đình Cường, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, cho hay: “Chúng tôi phát hiện một số hộ dân buôn bán quần áo ế khách do không có chỗ để xe đã dẹp cửa hàng để làm chỗ trông giữ xe giá cao. Các trường hợp này đều không có giấy phép, không đảm bảo an toàn cháy nổ”.

Khai thác quỹ đất làm bãi giữ xe

Từ ngày 16 tới 20-2, lực lượng liên ngành giao thông - công an Hà Nội đã xử lý 583 trường hợp xe máy, ô tô dừng đỗ sai quy định, tạm giữ 21 ô tô. Thanh tra Sở GTVT cũng đã giải tỏa 134 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Tại cuộc họp, đại diện các quận đề nghị Sở GTVT TP Hà Nội nhanh chóng cắm biển cấm đỗ, xóa vạch vôi tại 262 tuyến phố đã cấm để những người không biết lệnh cấm (nhất là người ngoại tỉnh) không dừng đỗ sai phép. Cùng đó, TP nên sớm bố trí các điểm giữ xe tại các phố giao cắt với tuyến phố cấm để đảm bảo nhu cầu gửi xe.

Sau khi nghe ý kiến các quận, huyện, ông Nguyễn Quốc Hùng khẳng định: Lệnh cấm trông giữ xe cùng lúc trên 262 tuyến phố bước đầu đã mang lại kết quả tốt. “Vừa đảm bảo lòng đường vỉa hè thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân là bài toán vô cùng khó. Sau buổi họp hôm nay, liên ngành giao thông - công an sẽ có tờ trình kiến nghị TP tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh” - ông Hùng nói. Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội cũng đề nghị các quận chủ động khai thác tiềm năng quỹ đất của mình để tổ chức các điểm giữ xe cho nhân dân. Đối với các bãi trông giữ xe tự phát, ông Hùng đề nghị các quận tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm.

Đến cuối giờ chiều 22-2, liên ngành giao thông - công an đã có Tờ trình số 151 kiến nghị UBND TP Hà Nội phê duyệt 54 tuyến phố được cấp phép trông giữ xe.

TRỌNG PHÚ