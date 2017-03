Hà Nội: Sẽ khởi tố vụ xe ngang nhiên vượt cầu cấm

Toàn cảnh vụ xe buýt đâm thanh chắn giới hạn chiều cao (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 30/3, xe buýt mang biển kiểm soát 29T - 2893 (chạy tuyến Long Biên đi Khu công nghiệp An Khánh, thuộc quản lý của Xí nghiệp xe buýt 10/10) đã đâm vào thanh hạn chế chiều cao của cầu vượt Láng Hạ-Thái Hà.



Cú va chạm khiến thanh giằng sắt rơi xuống đường, rồi va chạm vào xe ô tô biển số 29Y - 5697 do anh Trần Văn Tuân điều khiển đi theo chiều ngược lại.



Rất may, vụ va chạm không gây thiệt hại về người, nhưng phần đầu chiếc xe buýt bị bẹp. Chiếc xe ô tô 4 chỗ bị vỡ kính chắn gió phía sau; bẹp nóc xe phía sau. Thanh giằng sắt hạn chế chiều cao cũng bị hư hỏng.



Ngay sau đó, tài xế xe buýt được xác định là anh Ngô Văn Đường (sinh năm 1971, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội.)



Điều tra của cơ quan công an cho thấy, nguyên nhân là tài xế xe buýt không chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ (đi vào đường cấm nơi có biển báo cấm xe ôtô có trọng tải vượt quá 3,5 tấn.)



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh Công an quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường, vẽ sơ đồ hiện trường; chụp ảnh, lập biên bản khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, tạm giữ các phương tiện liên quan để khám nghiệm dấu vết.



Cơ quan chức năng đã triệu tập lái xe Ngô Văn Đường để lấy lời khai. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đang khẩn trương thu thập thêm nhân chứng, định giá tài sản bị thiệt hại để có căn cứ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật hình sự./.

Theo Ngọc Diệp (Vietnam+)