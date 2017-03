Hà Nội tăng cường xử lý xe khách vi phạm dịp Tết

Những ngày giáp Tết, lượng xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh và ngược lại càng tăng đột biến, dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố và tại cổng của các bến xe.



Vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện tăng cường chống ùn tắc tại các bến xe, nhà ga, xử lý nghiêm tình trạng xe khách nhồi nhét, chạy vòng vo, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định…



Bên cạnh đó, Liên ngành Công an và Sở giao thông vận tải tổ chức kiểm tra các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Lương Yên, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, các tuyến Ga Hà Nội, Long Biên và các tuyến ngoại thành. Kiểm soát các xe vào bến đăng ký đón trả khách, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý theo quy định, bảo đảm điều kiện an toàn, phòng chống cháy, nổ trên các phương tiện trước khi xuất phát.



Cũng trong đợt tăng cường này, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh việc quản lý, chấn chỉnh hoạt động vận tải khách bằng ôtô; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ lái xe khách, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện...



Cảnh sát giao thông, Sở Giao thông Vận tải tăng cường tổ chức phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các nút giao thông quan trọng. Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng cơ động tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông trên đường.



Đối với các lỗi vi phạm là những nguyên nhân gây ùn tắc, tai nạn giao thông như: Vượt đèn đỏ, chở hàng cồng kềnh, đi lấn làn, sai phần đường, sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ... sẽ bị xử lý nghiêm.



Các đội nghiệp vụ thuộc phòng Cảnh sát giao thông sẽ bố trí linh động và hiệu quả cán bộ chiến sỹ tham gia điều tiết, phân luồng giao thông tại các ngã tư, ngã năm và trên các tuyến phố cũng như những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, hạn chế thấp nhất việc ùn tắc.



Dịp này, Phòng Cảnh sát giao thông cũng tập trung rà soát lại các điểm, nút ùn tắc, điểm đen về tai nạn giao thông trên toàn địa bàn thành phố để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý hiệu quả.



Để đối phó với với nạn đua xe, đánh võng, lạng lách trong dịp Tết Tân Mão, lực lượng công an sẽ tăng cường cán bộ chiến sỹ phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát cơ động và đội tuần tra an ninh kiểm tra thường xuyên 24/24 giờ trên địa bàn thành phố Hà Nội./.





Theo Mạnh Hùng (Vietnam+