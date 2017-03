Hà Nội: Tăng gần 200 lượt xe khách trong dịp 2/9

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội cho biết, sẽ không lo thiếu xe bởi hiện tại các đơn vị kinh doanh vận tải đã có các phương án phục vụ tốt nhất cho hành khách.



Theo ông Trung, ngày Quốc khánh năm nay diễn ra vào thứ 6, cũng là ngày cuối tuần vì vậy lượng khách trên các bến xe liên tỉnh của Công ty sẽ tăng nhiều so với các ngày thường. Dự kiến, lượng khách có thể tăng cao vào chiều ngày 1/9, sáng 2/9 và lượt lên ngày 4/9.



“Dự kiến lượng khách đi trong các thời gian này sẽ tăng hơn so với ngày thường do tập trung đi vào đợt cao điểm. Công ty đã có kế hoạch bố trí gần 200 chuyến xe tăng cường, đồng thời phối hợp với các đơn vị đưa đủ số phương tiện và Tổng Công ty vận tải Hà Nội để thuê bổ sung một số phương tiện vận tải dự phòng,” ông Trung chia sẻ.



Theo kế hoạch, lượng xe dự kiến tăng cường cho Bến xe Giáp Bát là 80 xe, Bến xe Mỹ Đình tăng 85 xe, bến xe Gia Lâm tăng 25 xe.



Ông Trung nhận định, lượng hành khách tăng tập trung tại các tuyến đường có chiều dài khoảng dưới 300km: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ...



Cụ thể, Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải hoạt động trên các tuyến có cự ly dưới 300km để tổ chức điều động phương tiện hoạt động theo biểu đồ hàng ngày và dự phòng một số phương tiện nhằm giải toả khách trong ngày cao điểm.



Công ty cũng phối hợp với đơn vị vận tải công cộng của Tổng Công ty vận tải Hà nội để tăng tần xuất và số chuyến xe Buýt, bố trí xe dự phòng nhằm đảm bảo giải toả khách về bến kịp thời.



Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cũng như tình trạng lợi dụng tăng giá vé, ông Trung cũng cho biết: “Công ty đã chỉ đạo các bến xe không để xảy ra hiện tượng lên xe không có vé, lấy tiền cao hơn giá vé qui định, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, xảy ra trong sân và ngoài quảng trường trong các ngày này. Nghiêm cấm việc ép khách, ép giá, tham gia rê dắt khách. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.”



Các lực lượng liên quan cần hướng dẫn xe vào vị trí đón trả khách một cách trật tự không để ùn tắc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, không được để bốc xếp, xe ôm đu bám theo xe, không để hiện tượng lôi kéo, tranh dành khách.



Đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, ông Trung khẳng định, sẽ kiên quyết không cho xuất bến nếu vi phạm trong các hành vi như: chở quá tải, hàng hoá lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích... đảm bảo an toàn về người và tài sản cho hành khách đi xe.



Ngoài ra, các xí nghiệp quản lý bến xe phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức giao thông khoa học đảm bảo thông suốt trong quá trình điều hành; phối hợp với các cơ quan như Công an địa phương, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Ban Thanh tra Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tốt an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành khách, chống các bến cóc, bến dù, xe chạy vòng vo ngoài bến./.



Theo Việt Hùng (Vietnam+)