Hà Nội, Thanh Hóa ngập nặng

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương sáng ngày 22-9, do ảnh hưởng của vùng thấp tồn tại trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa trong đêm và sáng sớm nay đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến 50- 80mm, có nơi trên 100mm như, đặc biệt là trung tâm Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm) 190mm; Bắc Ninh 120mm; Hải Dương 105mm; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 205mm….

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tại vùng thấp vẫn đang tồn tại trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ sáng và trưa nay (22-9), các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-70, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, suối, ngập lụt ở đô thị có khả năng tiếp tục xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa...

Một số hình ảnh ngập nghiêm trọng sáng nay (22-9) tại Hà Nội:

Tại Trung tâm Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục còn xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.