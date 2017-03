Hà Nội thiếu điện liên tiếp ba tháng cao điểm

* Kiểm tra việc hỗ trợ giá điện cho người nghèo



Do đó, Sở Công thương sẽ phối hợp với Tổng công ty Điện lực Hà Nội kiểm tra việc sử dụng điện của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, cơ sở sản xuất. Ngoài ra hệ thống chiếu sáng vườn hoa, công viên, quảng cáo ngoài trời phải giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm tối.



* Sáng cùng ngày, tại buổi họp giao ban tháng 2-2011 của Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng yêu cầu các sở công thương, các cơ quan địa phương lưu ý việc kiểm tra thực hiện giá điện, nhất là giá điện cho người nghèo. Theo ông Hoàng, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ trực tiếp mỗi hộ nghèo 30.000 đồng/tháng. Đối với các hộ khó khăn, sinh viên, học sinh ở nhà trọ, ngành chức năng cần kiểm soát để tránh tình trạng lợi dụng việc chủ nhà trọ tăng giá thu tiền điện cao quá so với quy định hiện hành.



Báo cáo về tình hình cung ứng, sản xuất điện trong thời gian tới, ông Dương Quang Thành - phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN) - cho biết hiện mực nước ở các hồ thủy điện xuống rất thấp, cao chỉ hơn 4-10m so với mực nước chết. Hai tháng đầu năm nay mực nước về các hồ thủy điện thiếu hụt 490 triệu m3 so với trung bình hằng năm.



Theo ông Thành, hiện EVN đang tăng cường huy động nhiệt điện than, nhiệt điện khí, kể cả dầu với giá thành cao... để dành nước tích cho các hồ thủy điện cho cao điểm mùa khô. EVN cũng đang đẩy nhanh tiến độ các công trình đưa vào vận hành năm 2011 như tổ máy 2 thủy điện Sông Tranh, tháng 4 là tổ máy 2 thủy điện Sơn La, nhiệt điện Uông Bí mở rộng... để cung cấp thêm các nguồn điện mới.



Ngoài ra, EVN sẽ cố gắng giảm tổn thất điện năng hai tháng đầu năm 1,94% để tăng lượng điện bán ra. Đồng thời sẽ đưa vào vận hành 2.600MW công suất mới trong năm nay.





Theo LÂM HOÀI - PHẠM PHƯƠNG (TTO)