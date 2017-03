Hà Nội tiếp tục phân làn phương tiện

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Sở GTVT trong tháng 11/2012 phải báo cáo đề xuất triển khai phân làn, phân luồng phương tiện trên một số tuyến phố có đủ điều kiện và khẩn trương nghiên cứu, tổ chức các cặp đường giao thông một chiều. Phối hợp với Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện liên quan nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND thành phố về việc không tổ chức trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường.



Bắt đầu từ ngày 20/9/2011, Hà Nội đã lần lượt phân làn 5 tuyến phố: Huế - Hàng Bài, Bà Triệu, Kim Mã, Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, Giải Phóng. Đến nay, người điều khiển phương tiện giao thông vẫn chen lấn lộn xộn trên các tuyến phố này.



Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở GTVT chủ động phối hợp các chủ đầu tư, các quận, huyện, thị xã và các ngành để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ thi công các dự án hạ tầng giao thông.



Sở GTVT Hà Nội cũng sửa chữa kịp thời các hư hỏng nền, mặt đường (như xử lý cao su, vá ổ gà, thảm phủ mặt) đặc biệt là các tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn và thường xuyên có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Tổ chức sửa chữa mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường: Quốc lộ 21B, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Tam Trinh, Lĩnh Nam, Tân Mai, đường Quang Trung; Chỉ đạo lực lượng Thanh tra GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.





Theo Trúc Linh (DT)