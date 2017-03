Hà Nội: Tử hình kẻ ném vợ từ cầu Thăng Long xuống sông Hồng

Ngày 26/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Lâm (SN 1980, ở Lâm Thao, Phú Thọ) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của bị cáo, chị Phạm Thị Thu Huyền.



Bị cáo Lâm trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng truy tố, Lâm và chị Huyền kết hôn với nhau từ năm 2006 và đã có với nhau 1 người con. Do Lâm thường xuyên vi phạm pháp luật, chị Huyền nhiều lần yêu cầu ly hôn. Lâm không đồng ý, mâu thuẫn giữa 2 người ngày càng căng thẳng.Chiều ngày 7/8/2012, chị Huyền được bạn bè đồng nghiệp tổ chức mừng sinh nhật tại trụ sở cơ quan (phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội). Do nhiều lần gọi điện thoại cho chị Huyền để xin gặp nhưng không được đồng ý, Lâm đã đi xe ôm đến cơ quan chị Huyền. Tại đây, 2 người đã xảy ra cãi vã.Sau đó, Lâm chở chị Huyền bằng xe máy để về nhà bố mẹ đẻ chị Huyền ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Trên đường đi 2 người lại cãi nhau. Bực tức vì bị vợ chửi và thách thức, khi lên đến giữa cầu Thăng Long, trời mưa to, Lâm dừng xe, bế chị Huyền đặt ngồi lên thành cầu và đẩy chị rơi xuống sông Hồng.Gây án xong, Lâm lục cốp xe của vợ lấy đi 1,7 triệu đồng, còn chiếc xe máy đem đi cầm đồ lấy 20 triệu đồng, bán chiếc điện thoại mà chị Huyền nhờ cầm hộ rồi bỏ trốn.Tại phiên tòa ngày 26/7, HĐXX nhận định hành vi của Lâm là hết sức nguy hiểm cho xã hội, bản thân bị cáo có đến 3 tiền án. Qua xem xét, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Lâm tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp mức hình phạt chung là tử hình.