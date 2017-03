Hà Nội vào danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Theo đó, thành phố Luanda (Angola) giữ ngôi vị đầu bảng, kế đến là Tokyo (Nhật Bản), N’Djamena (Chad). Vị trí thứ 4, 5 và 6 thuộc về Moscow (Nga), Geneva (Thuỵ Sĩ), Osaka (Nhật).



Trong khi đó, thành phố Zurich (Thuỵ sĩ) lại tăng một hạng so với năm 2010 giữ hạng 7, Hong Kong chiếm vị trí thứ 9. Trong top 10 của bảng xếp hạng năm nay xuất hiện hai tân binh là thành phố Singapore tăng 3 hạng so năm 2010 giữ vị trí thứ 8 và São Paolo (Brazil) xếp thứ 10 (tăng 11 hạng từ vị trí 21 trước đó).



Karachi (Pakistan), thành phố có chi phí cuộc sống thấp nhất trên thế giới, giữ vị trí cuối cùng, hạng 214. Bảng nghiên cứu cho thấy chênh lệch về chi phí cuộc sống giữa Karachi và Luanda là gấp 3 lần.



Nghiên cứu này được thực hiện vào tháng 3.2011 tại 214 thành phố của 5 châu lục, đánh giá chi phí cuộc sống và so sánh chi phí nhà cửa cho người nước ngoài không làm việc tại chính quốc.



Cụ thể số liệu được đo lường từ 200 hạng mục bao gồm 6 hạng mục chính là chi phí nhà cửa, vận chuyển, thực phẩm, thời trang, vật dụng trong nhà và giải trí, trong đó chi phí nhà cửa chiếm phần quan trọng nhất. New York được chọn làm chuẩn đo lường cho các thành phố khác. Đồng USD cũng được chọn làm đồng tiền chuẩn.



Hầu hết những thành phố nổi tiếng lại không nằm vị trí cao, so với năm ngoái New York rớt 5 hạng (từ hạng 27), Bắc Kinh giảm giữ hạng 20 (xuống 4 hạng), Paris đang đứng hạng 27 (xuống 10 hạng), ngoài ra Kuala Lumpur (Malaysia) và Bangkok (Thái Lan) lần lượt giữ hạng 104 và 88.





(Theo VNN/SGT)