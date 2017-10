Hà Nội: Vợ chồng thanh tra hỗn chiến với anh trai

Ông Lê Văn Hải, nạn nhân của vụ việc cho biết việc trên xảy ra vào 19 giờ ngày 23-10 tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.

Khi đó, ông Hải đang chăm sóc bố bị ốm thì xảy ra mâu thuẫn với em dâu là bà NTT (cán bộ thanh tra Sở Y tế Hà Nội). Ông Hải và bà T. đang lời qua tiếng lại thì bất ngờ ông LML (em trai ông Hải, chồng bà T., là thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai) lao vào xô xát với ông Hải.

Vụ xô xát này khiến bà T. phải nhập viện vì chảy máu đầu, còn ông L. thì lăn ra sân bất tỉnh. “Sau đó tôi về nhà ngồi khoảng 2 phút thì bị ông L. chạy sang cầm gạch men đánh thẳng vào mặt, máu chảy đầm đìa quần áo”, ông Hải tường thuật lại.



Ông Lê Văn Hải trưng bằng chứng và tố bị vợ chồng em trai là cán bộ thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai hành hung vào tối 23-10

Sau đó, ông Hải đã báo công an khu vực và đại diện tổ dân phố đến giải quyết sự việc.

Trao đổi với PV, ông Phùng Cảnh Toàn - Trưởng Công an phường Quỳnh Lôi (quận Hai Bà Trưng) cho biết sau khi xảy ra sự việc, ông LML đã được mời lên phường để làm rõ sự việc, đồng thời để ngăn ngừa mâu thuẫn tiếp theo giữa hai anh em. Hiện Công an phường Quỳnh Lôi đang hoàn thiện hồ sơ chuyển công an quận xử lý.



Sáng 24-10, trao đổi với PV lãnh đạo thanh tra Sở Y tế và Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai cũng xác nhận bà T. và ông L. lần lượt là cán bộ, nhân viên của đơn vị mình.