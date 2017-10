Hà Nội: Vỡ đê, nhiều nơi chìm trong nước

Các địa phương bị ngập gồm thị trấn Xuân Mai và 6 xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Hữu Văn và thị trấn Xuân Mai. Trong đó xã Nam Phương Tiến bị ngập nặng nhất với 4 thôn chìm trong biển nước, gần 800 hộ dân bị ngập.





Nước lũ tràn làm sạt, cuốn phăng mặt đường bê tông

Lũ cũng gây ảnh hưởng đến các huyện khác của Hà Nội. Tại huyện Phú Xuyên, khoảng 60m đường đê bê tông bờ hữu sông Lương đoạn gần đập Mai Trang (xã Bạch Hạ) bị sạt thân đê và nền đường, phải gia cố chống sụt.

Các xã An Phú, Hợp Thanh, Hợp Tiến của huyện Mỹ Đức có khoảng 250 hộ dân đang bị ngập lụt do nước dâng tràn qua đoạn đê Mỹ Hà dài khoảng 600 m. Xã Yên Bài (huyện Ba Vì) có 1 người tử vong do bị lũ cuốn.



Nhiều xã của huyện Chương Mỹ bị ngập trong nước, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, đoạn đê Bùi 2 dài 15m qua địa phận xã Hoàng Văn Thụ và xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ) đã bị vỡ. Lực lượng phòng chống thiên tai của địa phương đã tập trung ứng cứu, xử lý sự cố sạt đê. Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tới hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ đê và động viên người dân trong vùng ảnh hưởng.