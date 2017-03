Hà Nội: Xin 6.000 tỉ đồng cho chữa cháy

Theo ông An, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội hiện có 10 phòng cảnh sát PCCC khu vực và sáu đội chữa cháy với hơn 800 chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, các thiết bị cho lực lượng hiện nay vừa thiếu vừa cũ. Hiện toàn đơn vị chỉ có 145 xe các loại (chỉ có năm xe công nghệ cao), 166 bộ quần áo chống cháy amiăng, 108 thiết bị thở… Vì vậy, sắp tới Sở sẽ xin TP cung cấp mua thêm 200 bộ quần áo chống cháy amiăng, 200 bộ lọc nọc độc và 200 thiết bị thở. Giá của các bộ phương tiện, thiết bị này do các đơn vị báo giá và sẽ đấu thầu, phần lớn là từ Nhật, Đức và Israel.

Cũng theo ông An, hiện lực lượng PCCC có hai loại quần áo. Bộ quần áo chữa cháy thường và bộ quần áo chống cháy amiăng. Bộ quần áo amiăng có tác dụng hạn chế sự tác động của nhiệt và khá nặng (20 kg) nên chỉ sử dụng cho người nào phải tiếp cận sát đám cháy. Hiện Sở chỉ có 166 bộ đồ cũ do Bộ Công an cấp phát trước đây và một số bộ thuộc diện viện trợ của Đức, Nhật. Theo Trung tá An, những bộ áo quần chống cháy này giá thành trên 200 triệu đồng/bộ. Không chỉ quần áo chống cháy, các phương tiện, thiết bị cho công tác PCCC cũng rất đắt như xe chữa cháy khoảng 10 tỉ đồng/xe (không phải xe công nghệ cao). Thiết bị thở có giá 85 triệu đồng/bộ và mặt nạ lọc độc có giá 21 triệu đồng/bộ nhưng chỉ dùng được một lần.

Ngày 6-6, giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị của Sở tổng kiểm soát toàn bộ cây xăng trên địa bàn TP để đánh giá lại thực trạng và có biện pháp ngăn ngừa, xử lý. Theo đó, cảnh sát PCCC phải đánh giá thực trạng hoạt động các cây xăng, mặt bằng, vị trí trạm xăng dầu cách khu vực dân cư, mốc lộ giới và báo cáo về Sở trước ngày 15-6.

Hiện Đà Nẵng có 68/97 cây xăng dầu đang hoạt động và tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ rất lớn. Nhiều cây xăng xuất hiện tình trạng cho ô tô, xe tải đậu đỗ, làm bãi tập kết hàng hóa. Nhiều cây xăng nằm sát nhà dân và khu dân cư…

Hiện trang phục cứu hỏa được quảng cáo trên nhiều trang thương mại điện tử lớn như eBay, Amazon (Mỹ), Alibaba (Trung Quốc). Trên eBay, mặt nạ dành cho lính cứu hỏa được chào bán giá 79 USD, bộ Proximity suit 325 USD. Bộ Proximity suit màu bạc có giá từ 79 USD cho đến 800 USD (khoảng 1,6-16 triệu đồng). Mặt nạ chống độc dành cho lính cứu hỏa trên eBay rao bán cao nhất 300 USD (khoảng 6 triệu đồng). Trang Tyler Mt. Volunteer Fire Department (Phòng tình nguyện viên của Sở Cứu hỏa Mountain Tyler, West Virginia, Hoa Kỳ) thống kê chi tiết giá tiền để trang bị cho một người lính cứu hỏa (gồm quần áo, găng tay, mũ, ủng, thiết bị thở…) cũng chỉ khoảng 6.000 USD (khoảng 120 triệu đồng).

NGUYỄN DÂN - LÊ PHI