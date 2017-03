Hà Nội xử lý 2 người đứng đầu đơn vị có tham nhũng

Theo báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, từ đầu năm đến nay Công an TP Hà Nội đã thụ lý điều tra 21 vụ, 64 bị can các tội phạm về tham nhũng (trong đó kỳ trước chuyển sang 12 vụ, 38 bị can; khởi tố trong kỳ chín vụ, 26 bị can). Đã kết luận điều tra chuyển sang VKS đề nghị truy tố sáu vụ, 14 bị can. Đình chỉ điều tra một vụ, một bị can; đang điều tra 14 vụ 49 bị can. Tài sản thiệt hại 3.485 m2 đất và 600 triệu đồng.

VKSND hai cấp của Hà Nội đã thụ lý 12 vụ, 33 bị can (cấp thành phố sáu vụ, 24 bị can; cấp huyện sáu vụ, chín bị can) đã giải quyết: 10 vụ, 31 bị can, trong đó: truy tố chuyển tòa chín vụ, 30 bị can; đình chỉ một vụ, một bị can; đang giải quyết hai vụ, hai bị can

TAND hai cấp đã xét xử 11 vụ, 64 bị cáo các tội phạm về tham nhũng.