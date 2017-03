Hà Nội: Xử phạt gần 700 người không đội mũ bảo hiểm

Tiêu điểm 381 Theo thống kê của Bộ Giao thông vận tải, chỉ trong sáu ngày tết, cả nước đã xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 297 người chết và 386 người bị thương (bình quân mỗi ngày có hơn 49 người chết do TNGT). Còn theo thống kê của Bộ Y tế, trong hơn 9.330 bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế, có đến 4.689 trường hợp cấp cứu do TNGT, trong đó nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm. Nguyên nhân khiến tình trạng TNGT tăng vọt trong dịp tết 2011 được Bộ Giao thông vận tải chỉ ra là nhiều người đi đường đã vi phạm luật an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đánh võng, đi lấn đường…