Hạ tầng giao thông “đói” vốn

Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2013 sẽ thiếu nhiều so với nhu cầu. Trong đó tổng vốn ODA các nhà tài trợ cam kết cho Việt Nam chỉ còn gần 5,5 tỉ USD, giảm hơn 1 tỉ USD so với năm 2012. Do vậy, sắp tới ngành giao thông sẽ tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư xã hội thông qua các hình thức BOT, BT, PPP.

M.PHONG