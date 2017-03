Hà Tĩnh, Bình Thuận: Dẹp quán, mở đường tránh để giảm tai nạn

Trên số trước, Pháp Luật TP.HCM phản ánh một nghịch lý là trong khi cả nước giảm về số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông (TNGT) thì Bình Thuận và Hà Tĩnh lại xảy ra những vụ TNGT cực kỳ nghiêm trọng, dồn dập. Một trong các lý do là có nhiều bất hợp lý về đường sá, biển báo… đã được kiến nghị nhưng chưa giải quyết.

Dẹp lều quán, chấn chỉnh nhà xe

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận quyết: Các cơ quan liên quan phải rà soát lại các biển báo, “điểm đen” TNGT và phân loại theo thẩm quyền giải quyết, đề xuất các biện pháp khắc phục. Phân công rõ lực lượng xử lý, tiếp nhận tin báo của người dân. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất các địa bàn, tuyến đường thường xảy ra tai nạn, quản lý chặt chất lượng phương tiện. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP trong tỉnh kiên quyết không để dựng lều quán, vật che chắn, lấn chiếm lề đường, nhất là tại các ngã ba, ngã tư, vòng xoay, khu vực đông dân cư làm khuất tầm nhìn của lái xe. CSGT, thanh tra giao thông cùng Công ty TNHH Quản lý và Xây dựng công trình 71 kiểm tra, phát hiện nơi nào vi phạm thì yêu cầu chủ tịch UBND huyện, thị xã, TP xử lý tháo gỡ, trả lại mặt bằng thông thoáng ngay. Nơi nào không thực hiện thì có văn bản báo cáo chủ tịch tỉnh để xử lý theo quy định. Trước mắt tập trung xử lý 120 lều quán đã lấn chiếm hành lang đường bộ trong thời gian vừa qua.

Tại Hà Tĩnh, ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trước mắt Hà Tĩnh sẽ triệu tập tất cả nhà xe, chủ xe khách trên địa bàn tỉnh để quán triệt, tuyên truyền, chấn chỉnh lại hoạt động xe khách để giảm số vụ tai nạn.

Thượng tá Phạm Tài, Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc, cho biết: “Quốc lộ 1A qua huyện là độc đạo cho phương tiện Bắc-Nam nên phương tiện và người dân tham gia giao thông rất đông. Đặc biệt có tới sáu trường THPT và dạy nghề đóng cạnh quốc lộ 1A, cầu Nghèn lại quá chật, thường gây dồn, tắc đường. Hiện huyện Can Lộc đang mở thêm các tuyến đường nhánh, đường phụ để giảm tải cho quốc lộ 1A qua huyện này”.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng cường cán bộ chuyên trách từ một lên sáu cán bộ chuyên trách ban chỉ đạo ATGT tỉnh và cử sáu cán bộ biệt phái về Ban Chỉ đạo ATGT tỉnh Hà Tĩnh…

Nhiều kiến nghị vượt tầm

Với kiến nghị của Công an tỉnh Bình Thuận về việc mở rộng, nâng cấp mặt đường, bố trí dải phân cách cứng giữa tim đường, phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt tại “điểm đen” Km 1754 (Hàm Tân), ông Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Xây dựng công trình 71 cho biết là “quá tầm giải quyết của công ty”. Vì thế kiến nghị của công an tỉnh một năm qua vẫn chưa thực hiện được, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục dự báo: “Điểm đen” này sẽ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về TNGT.

Tuy nhiên, ông Tình cũng thông tin là cơ quan có thẩm quyền đang lập dự án để xóa “điểm đen” này. Theo đó, ngoài việc đặt giải phân cách như kiến nghị của Công an tỉnh Bình Thuận, đoạn đường này còn sẽ được mở rộng với bốn làn xe…

Ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Thượng tá Nguyễn Văn Tánh - Trưởng công an huyện thông tin: Công an đã dẹp các quán thư giãn, gái mại dâm đứng bên đường mời chào lái xe, hiện tình trạng trên chỉ còn ở huyện Cẩm Xuyên. Riêng ở Kỳ Anh, trong khi lưu lượng xe chạy lớn nhưng mặt đường nhiều đoạn rất trơn, hư hỏng, nhiều đoạn không có gờ giảm tốc. Cụ thể như đoạn qua xã Kỳ Thịnh, Kỳ Phương, Kỳ Trinh, Kỳ Phong, Đèo Con (Kỳ Nam), mặt quốc lộ lồi lõm như luống khoai. Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên 5-6 lần nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tu sửa. Trước mắt, chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát để lái xe không chạy ẩu, giảm thiểu tai nạn.

Đại tá Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, nói: “Những ngày qua liên tiếp có tai nạn xe khách nghiêm trọng trên địa bàn Hà Tĩnh. Nguyên nhân có nhiều nhưng cơ bản là do người lái xe. Có vụ đường vắng nên lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ; có vụ không nhường đường nhau, có vụ uống rượu bia vẫn điều khiển xe. Chúng tôi đang tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát đoạn quốc lộ qua Kỳ Anh và Can Lộc”.

