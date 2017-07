Hà Tĩnh di dời hàng ngàn dân, phòng ngừa lũ quét

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đang xây dựng kịch bản mưa 300 mm để có phương án xử lý lũ quét, cứu dân ở các vùng huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Ông Ngô Đức Hợi - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến 17 giờ chiều ngày 16-7, toàn bộ 6.102 tàu, thuyền với hơn 17.000 lao động của tỉnh Hà Tĩnh đã vào neo đậu an toàn tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Nghệ An. Để đảm bảo an toàn ngư dân chủ động neo buộc, tấp bạt trước khi bão đổ bộ vào.



Các tàu, thuyền vào neo đậu ở bờ biển Hà Tĩnh.

Ở huyện Nghi Xuân, đang tiến hành di dời 457 hộ dân, với trên 1.100 người tại các xã Cương Gián, Xuân Giang, Xuân Lĩnh đến nơi trú ẩn an toàn. Những người dân này được đưa đến trụ ở UBND xã, nhà cao tầng của các hộ dân, trường học...

Ngoài ra các huyện ven biển Hà Tĩnh, việc sơ tán dân ở vùng trũng thấp, vùng ven biển cũng được các địa phương chủ động triển khai. Chính quyền các địa phương cũng đã yêu cầu tất cả lao động không được ở lại các chòi nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh họp khẩn và nhận định: Bão số 2 đang có dấu hiệu chuyển hướng xuống phía Nam, dịch dần về phía Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ngoài bảo vệ tính mạng về người, thì thời điểm này Hà Tĩnh có gần 44.400ha lúa hè thu trong thời kỳ đứng cái làm đòng.Nếu diễn biến mưa lớn từ 200- 300 mm, tình hình dự báo sẽ rất nguy hiểm cho sản xuất và các hồ đập trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Lê Đình Sơn yêu cầu: đến 17 giờ chiều 16-7, tất cả các tình huống ứng phó bão phải được kiểm soát, nhất là các địa phương ven biển. Đồng hời yêu cầu tất cả các hệ thống cống của các hồ đập phải được vận hành, kiểm soát tình huống. Các địa phương phải kiểm tra cụ thể tận cơ sở. Đồng thời, xây dựng kịch bản mưa 300 mm để có phương án xử lý lũ quét ở các vùng miền núi Hương Sơn, Vũ Quang.



Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã xuống kiểm tra, chỉ đạo việc bảo vệ công trình đê ven biển; yêu cầu các nhà thầu huy động vật tư, máy móc nhanh chóng gia cố tạm thời các điểm xung yếu.