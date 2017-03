Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về biển Đông và Hoa Đông

Theo VOV, đây là lần đầu tiên một nghị quyết về biển Đông được toàn thể Hạ viện Mỹ phê chuẩn.

Nghị quyết nêu rõ tàu Trung Quốc đã cố tình đâm tàu tuần duyên Nhật tại biển Hoa Đông, bắn tàu cá của Philippines, hai lần cắt cáp tàu Việt Nam đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngoài ra còn sử dụng súng đe dọa bốn tàu đánh cá Việt Nam tại vùng biển gần quần đảo Trường Sa. Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc còn mời thầu thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào năm 2012 và hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam vào tháng 5-2014…

“Dù không phải là bên liên quan đến các tranh chấp biển tại biển Đông hay Hoa Đông nhưng Mỹ có lợi ích trong việc giải quyết một cách hòa bình, thông qua con đường ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế đối với các đòi hỏi gây tranh cãi. Mỹ có lợi ích trong tự do hàng hải và hàng không, các hoạt động thương mại tự do không bị cưỡng ép, hăm dọa hoặc sử dụng vũ lực… Hạ viện Mỹ ủng hộ chính phủ Mỹ tiếp tục có những hành động ủng hộ tự do hàng hải tại các vùng biển và vùng trời quốc tế tại biển Đông và Hoa Đông” - nghị quyết nhấn mạnh.

TLL