Hai bảo mẫu hành hạ trẻ bị phạt ba năm tù

Những hình ảnh đau lòng Khoảng giữa tháng 12-1013, báo Tuổi Trẻ đăng tải clip hai bảo mẫu ở cơ sở mầm non Phương Anh hành hạ các cháu. Những hành động đầy bạo lực trong clip như tát các cháu liên tục khi cho ăn, chổng ngược đầu trẻ vào miệng thùng nước, ép đầu trẻ xuống đất, bịt mũi khi cho uống sữa... làm dư luận xôn xao. Trái tim những người cha, người mẹ quặn thắt. Công an quận Thủ Đức vào cuộc và nhanh chóng khởi tố, bắt tạm giam Phương và Lý để điều tra. Theo cáo trạng, Phương xin phép mở cơ sở chăm sóc trẻ tại 18 Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) từ tháng 8-2013 nhưng chưa được cấp phép. Tuy vậy, tháng 10-2013, Phương vẫn nhận giữ trẻ. Phường kiểm tra, lập biên bản và đề nghị Phương ngưng giữ trẻ nhưng Phương không chấp hành. Ngày 6-12-2013, phường lại một lần nữa kiểm tra và xử phạt hành chính, yêu cầu Phương ngưng ngay hoạt động giữ trẻ nhưng Phương vẫn phớt lờ. “Án điểm” Đây là vụ án mà thời gian tố tụng điều tra, truy tố, xét xử chỉ hơn một tháng. Trao đổi sau phiên xử với Pháp Luật TP.HCM, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa nói: “Vụ án này gây ra sự phẫn nộ rất lớn trong dư luận. Mức án cao để răn đe và giáo dục, phòng ngừa chung”. Được biết hai bị cáo phạm tội thuộc hai tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội đối với trẻ em và phạm tội đối với nhiều người. Khi luận tội tại tòa, kiểm sát viên đề nghị tòa xử phạt hai bị cáo mức án 2-3 năm tù. Khi tuyên án, HĐXX áp dụng hai tình tiết giảm nhẹ cho cả hai bị cáo là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (điểm h Điều 46 BLHS) và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (điểm p Điều 46 BLHS). Tuy nhiên, mức án ba năm tù mà tòa xử hai bị cáo là mức án cao nhất của khung hình phạt (khoản 2 Điều 110 BLHS) cũng là mức cao nhất của điều luật này. Nghĩa là hai tình tiết giảm nhẹ mà hai bị cáo được hưởng không có ý nghĩa “giảm nhẹ” nào trong lượng hình của HĐXX. Hãy yêu trẻ như con Mức án ba năm tù theo tôi là nghiêm khắc với hai bị cáo. Tôi mong sau phiên tòa này, các giáo viên mầm non sẽ suy nghĩ thật kỹ về công việc mà mình đang làm. Người lớn chúng ta có khi cũng chưa hiểu hết về quyền trẻ em nên dễ dàng xâm phạm. Hãy yêu thương và chăm sóc trẻ như chính con của mình. Các cấp có thẩm quyền cần quản lý chặt chẽ hơn các nhóm trẻ gia đình, sẽ tránh được những vụ việc đau lòng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và của các giáo viên tâm huyết với nghề. Ông TRẦN ĐỨC HOÀNG, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM Lo sợ! Khi nhìn những đoạn video clip phát trên mạng tôi ngỡ ngàng và lo sợ cho cháu tôi và những đứa trẻ khác. Chúng chỉ là trẻ nhỏ, không có tội, chỉ như những tờ giấy trắng, đừng làm đục tờ giấy đó mà hãy để chúng hồn nhiên con trẻ. Bà NGUYỄN THỊ TRONG, 70 tuổi, quê Thủ Đức