Hai bị cáo trộm cắp tại Vũng Áng lãnh án

Theo tòa, hai bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cha mẹ có công với cách mạng nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tú và Trọng là công nhân Công ty CP Hưng Nghiệp Hòa Thái (Trung Quốc, trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh). Ngày 14-5, tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhiều người tuần hành phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. một số đối tượng xấu đã kích động, gây rối, làm mất an ninh trật tự và xảy ra xô xát tại công trường thuộc Dự án Formosa. Tú và Trọng đang ở phòng trọ cũng chạy vào công trường xem. Lợi dụng sự mất an ninh trật tự tại đây, Tú và Trọng đã lấy trộm một máy phát điện, một máy hàn điện công nghiệp, một máy cắt sắt, hai ĐTDĐ. Ngày 22-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Tú và Trọng, tịch thu toàn bộ tang vật trả cho Công ty CP Hưng Nghiệp Hòa Thái.

ĐẮC LAM