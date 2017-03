Hai cán bộ công an lĩnh án tù vì trộm vũ khí đi bán

Đáng lưu ý, trong số 17 bị cáo trên có hai bị cáo nguyên là cán bộ công an là Lê Mạnh Thắng (nguyên cán bộ công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), Đỗ Hữu Tâm (nguyên cán bộ công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thắng và Tâm đã cùng cấu kết với các bị cáo khác lấy trộm một số lượng lớn vũ khí của đơn vị đi bán, bất chấp hậu quả xảy ra.

Các bị cáo trong phiên xét xử. (Nguồn: Internet)

Vụ việc bắt nguồn từ ngày 23/7/2009, công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo công an phường Phú Thượng bị mất số lượng vũ khí được trang bị cho đơn vị, bao gồm 11 khẩu súng ngắn, 78 viên đạn các loại và năm bình xịt hơi cay.

Ba tháng sau đó, từ việc phát hiện đối tượng Nguyễn Hoài Nam (40 tuổi, trú tại ngõ 93, phố Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tàng trữ một khẩu súng ngắn loại K54 và sáu viên đạn, cơ quan điều tra có cơ sở để phá án.

Nghi phạm trong vụ mất súng này là Lê Mạnh Thắng (25 tuổi, nguyên thiếu úy, cán bộ trực ban của Công an phường Phú Thượng). Thắng đã ra cửa hàng vật liệu mua một mũi khoan sắt về phá khóa tủ rồi lấy đi 11 khẩu súng và 78 viên đạn, năm bình xịt hơi cay.

Sau đó Thắng gọi cho Đỗ Hữu Tâm (25 tuổi, là cán bộ công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) mang số vũ khí trên đi cất giấu.

Tiếp đó, Thắng và Tâm bán cho Phạm Hòa Vinh 10 khẩu súng lấy 88 triệu đồng, còn một khẩu K59 Tâm giữ lại mang theo người nhưng sau đó lại đánh mất.

Còn Phạm Hòa Vinh qua nhiều mối cũng tiêu thụ hết số vũ khí trên vào tay nhiều đối tượng khác nhau.

Sau khi sự việc được làm rõ, Lê Mạnh Thắng và Đỗ Hữu Tâm đã bị tước danh hiệu công an nhân dân và bị truy tố trước pháp luật. Một số cán bộ công an có liên quan đến cũng bị kỷ luật.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thắng lĩnh án chín năm tù giam, Tâm lĩnh 8 năm tù giam, Vinh 7 năm tù giam. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 13 tháng tù treo đến 6 năm tù giam.

Theo TTXVN/Vietnam+