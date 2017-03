Hai cảnh sát bị khởi tố vì hiếp dâm du khách nước ngoài ngay tại trụ sở

Trụ sở cảnh sát tại Paris - nơi xảy ra sự việc. (Nguồn: AFP/Getty)





Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve nói trong thông báo gửi hãng tin AFP rằng hai viên cảnh sát sẽ "phải chịu hoàn toàn các hậu quả" nếu họ được phát hiện là có tội.



Tổng cộng có bốn viên cảnh sát đã bị bắt sau khi người phụ nữ 34 tuổi đâm đơn tố cáo rằng cô đã bị hiếp dâm trong đồn cảnh sát vào đêm thứ Ba tuần trước.



Hai thành viên đơn vị đặc nhiệm BRI chuyên chống tội phạm có tổ chức đã lập tức bị khởi tố và hai người khác được trả tự do.



Bộ Nội vụ cho biết hôm Chủ Nhật rằng ba người đàn ông đã bị đình chỉ công tác, bao gồm một người được trả tự do nhưng không bị khởi tố.



Nhà chức trách nói rằng cô gái nạn nhân đã gặp các viên cảnh sát sau một đêm uống say xỉn tại một quán bar Ireland nằm ở địa chỉ 36 Quai des Orfevres, nơi nhiều cảnh sát ở đồn trên thường ghé qua.



Các viên cảnh sát nói rằng cô đã đồng tình theo họ về nơi làm, nằm ở bên kia bờ sông Seine, đối diện với quán bar, tại quận du lịch Saint-Michel.



Cô đã báo cáo việc bị tấn công tình dục ngay sau sự kiện. Các kiểm tra y tế ban đầu đã được thực hiện và mẫu DNA đã được lấy, nhưng kết quả chưa công bố.



Một viên cảnh sát đã thừa nhận quan hệ tình dục tự nguyện với người phụ nữ, song bác bỏ cáo buộc hiếp dâm.



Một cuộc điều tra đã được tiến hành và những kẻ phạm tội còn đối mặt với cáo buộc đã thay đổi hiện trường.



Một nguồn tin gần với cơ quan điều tra cho biết kính và tất của cô gái để lại ở đồn cảnh sát đã biến mất, sau khi cô đâm đơn tố cáo việc bị hiếp dâm.

Theo LINH VŨ (VIETNAM+)