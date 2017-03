Hai cảnh sát bị khởi tố vụ đánh vỡ gan đương sự

Hơn 3 tháng trước, cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam thượng sĩ Danh Nhãn. Thượng úy Đèo giữ chức Phó Công an thị trấn cũng bị đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng do liên quan đến cái chết của ông Trần Văn Dữ (44 tuổi) ở ấp 3, thị trấn Ngã Năm.

Sân bóng chuyền này là nơi ông Dữ nằm chết sau buổi ghi lời khai. Ảnh: Thiên Phước

Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan chức năng xác định, chiều ngày 30/3, ông Dữ bị Công an thị trấn Ngã Năm đưa đến trụ sở làm việc vì nhậu say rượt đánh mẹ ruột gãy tay. Bị thẩm vấn đến tối, ông Dữ được cho về nhưng ra tới gần hàng rào phía trước trụ sở công an thì đổ gục xuống nền xi măng cuối góc sân bóng chuyền.

Khuya hôm đó những người vào sân chơi bóng tưởng ông Dữ nằm ngủ nên lay dậy kêu về nhà thì phát hiện ông đã chết. Ngoài vết thương do bị đánh ở vùng hông, bụng dẫn đến vỡ gan và lách, ông Dữ còn có vết thương phía sau đầu.

Quá trình điều tra, thượng sĩ Danh Nhãn khai nhận đã ra tay đánh ông Dữ. Khải và Thắng cũng tham gia, còn thượng úy Đèo thì không ngăn cản việc làm của các thuộc cấp dù hôm đó viên cảnh sát này lãnh đạo ca trực nên bị khởi tố với vai trò đồng phạm.

Theo thượng tá Mễn, sang tháng 8, vụ án sẽ kết thúc điều tra để chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.

Theo VNE