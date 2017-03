Hai cha con “dê xồm”

Vụ việc này chỉ bị phanh phui lúc cháu G. (nạn nhân, sinh năm 1996) đã mang bầu được khoảng sáu tháng, sau khi gia đình cô bé phát hiện ra và tố cáo tới công an.

Hai kẻ đồi bại

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bình Phước, năm 2005, cháu G. qua nhà Nguyễn Văn Minh chơi và ra vườn hái trái cây ăn. Thấy cháu G. ngồi một mình, Minh nổi dục vọng đen tối bèn ôm rồi sờ soạng. Cháu G. không phản ứng gì, Minh liền xâm hại. Sau đó cứ khoảng 5-10 ngày, Minh lại xâm hại cháu G. một lần rồi cho cháu khoảng 30.000 đồng.

Cuối năm 2009, Nguyễn Trung Trung (con trai của Minh) nghe vợ nói rằng nghi ngờ cha có “quan hệ” với cháu G. Tháng 3-2010, khi qua nhà cháu G., thấy cháu đang ở nhà một mình, Trung dọa: “Nếu không cho anh thì anh sẽ nói chuyện của em với ba anh cho mọi người nghe”. Chỉ trong vòng một tháng sau, Trung đã sáu lần xâm hại cháu G.

Cùng khoảng thời gian đó, Minh biết chuyện con trai mình với cháu G. lại tìm đến nói: “Mày cho nó thì cũng phải cho tao…” rồi tiếp tục quan hệ. Chỉ đến cuối tháng 4-2010, nghi ngờ cháu G. có thai, hai cha con Minh mới dừng lại.

Tháng 9-2010, khi cháu G. khám sức khỏe định kỳ tại trường thì thai nhi được phát hiện. Đến lúc này gia đình cháu G. mới biết chuyện. Nhận được tố cáo từ gia đình cháu G., Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố Minh về tội hiếp dâm trẻ em, Trung về tội giao cấu với trẻ em.

So sánh cấu trúc gien để xác định cha con

Ba tháng sau, cháu G. sinh được một bé trai khá bụ bẫm. Theo một điều tra viên Đội Hướng dẫn và điều tra án (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Phước), ban đầu cơ quan điều tra khá lúng túng trong việc xác định ai là cha bé trai bởi hai kẻ gây án là cha con, cùng huyết thống. Trong khi đó, việc này rất quan trọng để xác định khung hình phạt và trách nhiệm cấp dưỡng...

Cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định tại Phân viện Khoa học hình sự TP.HCM (Bộ Công an). Cơ quan giám định đã lấy mẫu của cha con Minh cùng bé trai đem đi giám định cấu trúc gien. Sau đó, cơ quan giám định lấy cấu trúc gien của bé trai so sánh với cấu trúc gien của hai bị can và thấy ADN của bé trai giống, trùng khớp với ADN của Minh nhất. Từ đó, tháng 3-2011, cơ quan giám định kết luận bé trai là con của Minh.

Để làm rõ hơn về mặt kỹ thuật, chúng tôi đã liên hệ với Phân viện Khoa học hình sự TP.HCM nhưng cơ quan này từ chối cung cấp thông tin. Tuy nhiên, trao đổi với một số chuyên gia trong lĩnh vực giám định, chúng tôi được biết phương pháp so sánh cấu trúc gien mà cơ quan giám định áp dụng nói trên sẽ cho ra kết quả chính xác.

Cụ thể, theo BS-TS Nguyễn Văn Hà (Phó Giám đốc Trung tâm Giám định ADN Bộ Công an), không thể có hai người có ADN giống y nhau, trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng (xác suất vài trăm tỉ người mới có một trường hợp). Do vậy, bằng kỹ thuật phân tích, giám định ADN có thể tìm được câu trả lời chính xác nhất cho các trường hợp xác định cha con dù ban đầu có rối về huyết thống như trường hợp trên.

ThS Đặng Mai Anh Tuấn (phòng Sinh học phân tử của Trung tâm Pháp y TP.HCM) cũng cho biết: Trên thực tế, mỗi người có một đặc trưng gien riêng. Ở trường hợp này, ta cứ lấy mẫu sinh học (mẫu máu là hay nhất) của hai bị can, nạn nhân và cháu bé. Khi đó, mỗi cá nhân sẽ tạo ra một hồ sơ ADN riêng. Khi người cha kết hợp với người mẹ tạo ra đứa bé thì đứa bé sẽ nhận được một nửa đặc trưng riêng của người cha, một nửa đặc trưng riêng của người mẹ để tạo nên đặc trưng riêng của mình. Công việc của cơ quan giám định lúc này chỉ đơn giản là so sánh, đối chiếu xem đứa bé nhận đặc trưng gien của người nào trong số hai bị can.

Tội nghiệp trẻ thơ! Nạn nhân, cháu G. giờ đã 15 tuổi. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da ngăm đen, nụ cười hồn nhiên rất dễ thương. Nhìn đứa trẻ mà G. đang bế trên tay với đôi mắt to, cái miệng và nụ cười giống y như mẹ mà chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Là người được học chữ nhiều nhất nhà, sáu năm liền là học sinh giỏi liên tiếp, việc học của G. đã bị gián đoạn. Mặc cảm, G. nhất quyết không chịu đi học lại dù cha mẹ, bà con, thầy cô, bạn bè động viên thế nào đi nữa. Mẹ của G. buồn bã kể: “Chúng tôi dân nhà nông, làm nhiều, ăn nhiều. Ngày đó mỗi bữa cháu nó ăn khoảng hai đến ba tô tượng to đùng nên tôi cứ nghĩ nó ăn nhiều thì bụng to lên. Nhìn nó chơi nhảy dây, nhảy cao, tập thể dục vẫn bình thường, lại không có dấu hiệu gì bất thường, nếu không có đợt khám của trường cháu học thì chúng tôi cũng không biết được”... Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, ở cái tuổi vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ G. lại là mẹ của một đứa trẻ khác. Khi bạn bè tung tăng cắp sách tới trường, G. ở nhà ôm con. Đã có nhiều người biết chuyện tìm đến xin gia đình cho nhận thằng bé làm con nuôi nhưng G. và gia đình không chịu. Nhìn cái cảnh thằng bé nằm ép mình vào lòng G. sao mà xót xa quá. Rồi ngày mai của các cháu sẽ ra sao… PHAN THƯƠNG

Băn khoăn về tội danh Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Bình Phước chuyển qua VKS tỉnh này đề nghị truy tố Minh về tội hiếp dâm trẻ em, Trung về tội giao cấu với trẻ em. Điều đáng nói là tội danh áp dụng đối với cha con Minh còn gợi nhiều băn khoăn. Cụ thể, đối với Minh, việc Minh xâm hại cháu G. lúc cháu chưa đủ 13 tuổi rõ ràng đã phạm tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 Điều 112 BLHS (khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình). Tuy nhiên, sau khi cháu M. đã đủ 13 tuổi, Minh vẫn tìm đến uy hiếp cháu: “Mày cho nó thì cũng phải cho tao…” để tiếp tục xâm hại. Vậy hành vi này phạm tội gì? Hiếp dâm trẻ em, cưỡng dâm trẻ em hay giao cấu với trẻ em? Tương tự, Trung (con trai Minh) cũng đem chuyện cha mình với cháu G. ra để đe dọa là nếu cháu G. không cho thì sẽ đi nói cho mọi người nghe. Với thủ đoạn uy hiếp về mặt tinh thần để làm bậy này, nếu chỉ xử lý Trung về tội giao cấu với trẻ em liệu đã chuẩn xác? Chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo các chuyên gia pháp lý và thông tin tới bạn đọc.

PHAN THƯƠNG