Hại chết vợ hờ trong cơn cuồng ghen

Theo Hải Duyên (VNE)



Ngày 21/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM bác kháng cáo xin giảm án và tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thành An (48 tuổi, quê Tây Ninh) về tội Giết người.Theo HĐXX, hành vi của bị cáo quá dã man, chỉ vì nghi ngờ người chung sống với mình có quan hệ bất chính mà ra tay giết hại không thương tiếc. Dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng không đủ để xem xét giảm hình phạt.Bản án sơ thẩm xác định, An sống như vợ chồng với chị Thúy và 2 con chung của chị từ năm 2008 tại nhà trọ ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Sau này, nghi ngờ chị Thúy có người đàn ông khác nên An thường nổi cơn ghen rồi bỏ về nhà sống với mẹ đẻ. Đôi khi ông ta cũng nghĩ đến chuyện sẽ giết người vợ "phụ tình".Sáng 19/4/2012, đi nhậu về, An mang theo dao lớn đến phòng trọ tìm chị Thúy. Thấy người đầu ấp tay gối đang nhặt rau, gã vung dao chém thẳng vào đầu làm nạn nhân ngã xuống rãnh nước. Kẻ sát nhân tiếp tục chém thêm hơn chục nhát nữa khiến chị Thuý chết tại chỗ.Gây án xong, An để lại 3 lá thư tuyệt mệnh trong phòng của vợ, về nhà treo cổ tự tử nhưng được người thân phát hiện. Tháng 7/2012, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt An mức án tử hình nên bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.Tại tòa hôm 21/6, An trình bày gia đình có cha, mẹ và bà nội là những người có công với cách mạng, đã bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân 15 triệu đồng để xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Song, yêu cầu này không được HĐXX chấp nhận.