Hai CSGT bị truy tố vì nhận tiền mãi lộ

Cáo trạng ngày 3/8 của VKSND Tối cao truy tố các bị can trong vụ nhận hối lộ xảy ra tối 31/7/2011 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá.



Các bị can gồm Lê Hồng Duân (SN 1975, nguyên cán bộ Trạm CSGT Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa, cấp bậc thiếu tá, đã bị tước danh hiệu CAND), Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, nguyên cán bộ Trạm CSGT Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa, cấp bậc trung úy, đã bị tước danh hiệu CAND) và Nguyễn Văn Đôi (SN 1963, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, lao động tự do).

Nguyễn Văn Đôi (đội mũ cối) đã cho anh P. mượn 5 triệu đồng để "nộp" cho các CSGT tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Kết quả điều tra xác định, ngày 31/7/2011, tổ kiểm tra kiểm soát giao thông số 5 (Trạm CSGT Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa) gồm Duân (tổ trưởng), Hải và hai tổ viên khác làm được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ huyện Quảng Xương đến huyện Tĩnh Gia.



Mặc dù không có trong kế hoạch nhưng Duân vẫn cho tổ của mình thành lập điểm kiểm soát trước nhà Đôi. Tổ này đã dừng, kiểm tra xe không ghi vào sổ kế hoạch và nhật ký tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ.



Khi phát hiện xe chở gỗ đi từ Đắk Lắk ra Hà Nội của Nguyễn Xuân Tình do Hồ Tấn Phương điều khiển có dấu hiệu vi phạm về vận chuyển hàng hóa, tổ này đã không lập biên bản xử lý hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.



Khi được Hải báo cáo sự việc, Duân đã đồng ý để Hải đòi và nhận từ lái xe 5 triệu đồng. Đối với Đôi, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ nhưng đã giúp Duân và Hải kiểm tra xe gỗ và tích cực cho chủ xe và lái xe mượn 5 triệu đồng với điều kiện phải trả lãi 500.000 đồng một ngày. Sau đó, Đôi không đưa tiền cho lái xe mà trực tiếp đưa cho Duân để tạo điều kiện cho bị can này nhận hối lộ.



Sau đó, Duân chia cho Hải và hai người còn lại trong tổ mỗi người 800.000 đồng.



Hành vi của tài xế và chủ xe đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ nhưng đã chủ động tố cáo và phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án nên không bị truy tố.

Theo Thanh Lê (VNN)