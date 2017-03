Hai cục không có thông tin thuyền viên bị bắt ở nước ngoài

ông Nguyễn Ngọc Quỳnh (ảnh), Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho rằng: “Các gia đình phải cung cấp cho chúng tôi thông tin về những công ty đó”.





Theo ông Quỳnh, nếu đó là những công ty không có chức năng thực hiện việc đưa người lao động ra nước ngoài thì Cục sẽ báo cho các cơ quan bảo vệ pháp luật để các cơ quan đó điều tra, xử lý theo quy định. Hiện nay, những công ty có chức năng và có giấy phép xuất khẩu lao động sẽ phải đăng ký hợp đồng tại Cục.



Ông Quỳnh cũng khuyến cáo các gia đình thuyền viên tra cứu thông tin. Các công ty có chức năng xuất khẩu lao động và các hợp đồng của người lao động xuất khẩu làm việc với người nước ngoài đều có trên website của Cục với tên miền dolab.gov.vn.

“Người lao động có thể kiểm tra, thấy có dấu hiệu không hợp lý, có thể gọi lên Cục để xác minh. Nếu thuyền viên đã lên tàu và đi nước ngoài rồi, người nhà vẫn có thể cung cấp thông tin về hợp đồng lao động, tên doanh nghiệp, chúng tôi sẽ xác minh để bảo vệ quyền lợi người lao động” - ông Quỳnh cho biết.





Về chuyện giải quyết pháp lý cho các tàu và các thuyền viên bị bắt ở nước ngoài, ông Nguyễn Xuân Sang (ảnh), Cục trưởng Cục Hàng hải - Bộ GTVT, cũng cho rằng thuyền viên và bản thân gia đình thuyền viên cũng nên làm việc với cơ quan chức năng như Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc Cục Hàng hải Việt Nam.

“Một số tàu như tàu An Biên 89 bị bắt ở nước ngoài từ tháng 2-2015 nhưng không thông báo lên Cục để được trợ giúp. Họ đã tự giải quyết và Cục không thể quản lý được việc này vì không có chế tài nào quy định để xử lý được. Cục chỉ trợ giúp vấn đề pháp lý, đề nghị các cơ quan như đại sứ quán, công an nước sở tại… can thiệp”.

Đối với những thuyền viên bị nợ lương lâu ngày, sống vất vưởng, Cục Hàng hải xác nhận đây là tình trạng chung của ngành hàng hải. “Việc này chúng tôi chỉ có thể vận động các doanh nghiệp chứ không thể can thiệp được. Vì thế khi hợp đồng với các công ty khai thác, các thuyền viên nên hết sức thận trọng”.