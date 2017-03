Hại đời con vì gặp phải “anh kết nghĩa” đồi bại

Phiên tòa khai mạc, Hoàng Văn Tuấn (SN 1962, trú số 2/88 phố Ngũ Nhạc, Hoàng Mai, Hà Nội) lặng lẽ đứng vào vị trí dành cho bị cáo. Trước vành móng ngựa hôm qua (23-9), tại trụ sở TAND TP Hà Nội, Hoàng Văn Tuấn bị VKS cùng cấp truy tố về một tội danh đồi bại - hiếp dâm trẻ em.

Kẻ đồi bại Hoàng Văn Tuấn tại phiên tòa

Tài liệu truy tố thể hiện, bị cáo là anh em “kết nghĩa” với chị V.T.M. Chập tối một ngày tháng 11-2010, Tuấn đi xe máy tới nhà cô em “kết nghĩa” chơi. Tại đây, Tuấn nói với chị M. rằng cho 2 cháu N.T.H. và N.Đ.A (con chị M) sang nhà đối tượng chơi để chị yên tâm bán hàng. Không chút đắn đo, chị M. vui vẻ đồng ý. Sau khi chở các con của chị M. về nhà, Tuấn liền dụ dỗ cháu N.Đ.A cùng một số đứa trẻ khác đang có mặt tại đây trèo lên gác xép chơi. Ở dưới nhà, đối tượng kéo tay cháu H. vào buồng ngủ, rồi thực hiện hành vi giao cấu… Hành vi bỉ ổi của Hoàng Văn Tuấn nêu tại bản cáo trạng đơn giản chỉ có vậy. Thế nhưng có mặt tại phiên tòa, không mấy ai nén nổi sự căm phẫn.



Phòng xử án đang trầm lắng bỗng bị “xé toang” bởi tiếng khóc nức nở của chị M. khi được đứng lên tố cáo rõ hành vi của kẻ đồi bại. Người mẹ này bảo rằng đó không phải là lần đầu tiên tên Tuấn thực hiện hành vi thú tính đối với một đứa bé hơn 12 tuổi, mà từ lâu, hắn đã lợi dụng mối quan hệ thân tình với chị để cưỡng hiếp cháu H.



Cứ sau mỗi lần giao cấu, kẻ giả nhân giả nghĩa này lại cho con gái chị khi thì 50 nghìn đồng, lúc một trăm nghìn đồng, đồng thời không quên đe dọa cấm kể với người khác. “Nếu không có linh cảm của một người mẹ thì không biết con gái tôi sẽ còn bị tên Tuấn làm nhục đến bao giờ” - chị M. uất nghẹn. Kìm nén cảm xúc, chị M. tiếp tục trình bày, sở dĩ hành vi của kẻ đồi bại bị phát hiện là vì đúng cái buổi chiều “oan nghiệt” ấy, sau khi để 2 con đến nhà Tuấn chơi, lòng chị đột nhiên như có lửa đốt.



Bỏ dở quán hàng ăn, chị chạy một mạch đến nhà Tuấn tìm các con. Đến nơi, chị M. luôn miệng gọi con gái nhưng chẳng thấy H. trả lời. Mãi lâu sau, chị mới thấy tên Tuấn lò dò từ trong buồng ngủ đi ra và nói lấp liếm H. đang ở dưới bếp. Thái độ của Tuấn khiến chị nghi ngờ, chị xộc thẳng vào buồng thì thấy H. đang co rúm người sau cánh cửa. Đưa con vào nhà vệ sinh, chị M. chết lặng khi phát hiện dấu vết mà kẻ đồi bại để lại vẫn còn trên cơ thể đứa con gái bé bỏng… Ngay tại phiên tòa, chị M. bảo dù chị không muốn to chuyện, nhưng sau khi hãm hại đời bé M., Tuấn cứ chối bay chối biến việc làm đốn mạt của hắn. Vì thế, chị mới buộc phải làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.



Không phải đến phiên tòa này mà ngay sau khi vụ án xảy ra, chị M. đã vô cùng day dứt và ân hận vì “trót” kết thân với tên Tuấn. Trước ngày xảy ra vụ án chừng 1 năm, chị quen biết với kẻ đồi bại ngay tại quán ăn của mình. Vẻ bề ngoài tử tế, ân cần của đối tượng, trong khi một nách nuôi hai con nhỏ ngay tại Thủ đô đã khiến chị “động lòng” và rồi coi hắn như một người anh thực thụ. Chị M. không thể ngờ nổi bộ mặt thật của ông anh “kết nghĩa” lại là như vậy! Liên quan đến vụ án, một bé gái khác là cháu N.V.K.N. (11 tuổi), gọi chị M. bằng bác ruột cũng mách với gia đình rằng cũng đã bị tên Tuấn cưỡng hiếp vào trưa một ngày tháng 11-2010. Hôm ấy, cháu N. sang nhà chị M. chơi thì bị Tuấn dụ dỗ sang nhà đối tượng. Khi bị kẻ đồi bại thực hiện hành vi thú tính, cháu N. kêu đau và sau đó chạy thoát được về nhà bác. Tuy nhiên, do đây chỉ là lời khai của một bé gái nên đối tượng không bị xem xét ở hành vi này.



Trước khi HĐXX vào nghị án, những giọt nước mắt uất hận vẫn không ngừng lăn dài trên khuôn mặt của chị M. Chị khẩn khoản với tòa: “Từ ngày bị hiếp dâm đến nay, tâm sinh lý của con gái tôi đã không còn bình thường nữa, cháu không thể tiếp tục đến trường. Chỉ mong HĐXX xử lý nghiêm theo pháp luật để những kẻ như Tuấn lấy đó làm gương”. Phiên tòa kết thúc với bản án 12 năm tù dành cho bị cáo theo đúng tội danh truy tố. Rời hội trường xử án, bóng mẹ con chị M. dần khuất về phía cổng tòa. Ở phía sau không ít người vẫn tỏ rõ sự thương cảm xót xa.

