Hai đối tượng trộm cắp tài sản tại Vũng Áng lĩnh 54 tháng tù

Hai bị cáo Lê Minh Tú và Lô Minh Trọng (phải) tại phiên tòa sơ thẩm.



Lê Trọng Tú (quê xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và Lô Minh Trọng (quê xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) cùng là công nhân của Công ty CP Hưng Nghiệp Hòa Thái của Trung Quốc đóng tại Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do ông Lee Chang Chiung làm đại diện.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 14-5, tại Khu Kinh tế Vũng Áng, một số công nhân và người dân đã xuống đường tuần hành phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ban đầu, chỉ là vài chục công nhân ra đường tuần hành một cách tự phát. Tuy nhiên, vụ việc sau đó trở nên căng thẳng, kéo theo nhiều người tham gia dẫn đến việc xô xát, gây rối trật tự công cộng.

Lợi dụng việc gây rối trên, một số đối tượng xấu đã kích động, gây rối thêm, làm mất an ninh trật tự và xảy ra xô xát trong công trường thuộc Dự án Formosa.

Tú và Trọng đang ở phòng trọ cũng chạy vào công trường để xem biểu tình. Đến 19g đêm 14-5, lợi dụng sự mất an ninh trật tự tại công trường, Tú và Trọng đi xe máy mang BKS 38H2-0083 mà Tú mượn trước đó, để chạy vào công trường.

Tú và Trọng thấy container của Công ty CP Hưng Nghiệp Hòa Thái bị phá khóa liền vào lấy trộm một máy phát điện, một máy hàn điện công nghiệp, một máy cắt sắt và hai điện thoại di động. Tổng trị giá tài sản là 10.390 ngàn đồng.

Đến ngày 22-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Tú và Trọng về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật trên trả cho bị hại.

Tại phiên tòa, Tú và Trọng đã thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải.

Công ty CP Hưng Nghiệp Hòa Thái có đơn xin vắng mặt tại phiên xử và do đã được trả lại đầy đủ tài sản nên không có yêu cầu bồi thường thêm.

HĐXX cho rằng, hành vi của hai bị cáo Tú và Trọng là nguy hiểm, có sự bàn bạc trước, liều lĩnh, gây thêm mất an ninh trật tự, nên cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy, hai bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trả lại số tài sản đã trộm cắp, bố mẹ có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do vậy Tòa đã tuyên án như trên.

Được biết, liên quan đến vụ gây rối ở Khu Kinh tế Vũng Áng, đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án với bốn tội danh gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản, trộm cắp tài sản. Hiện đã bắt giữ 104 đối tượng, trong đó đã khởi tố 36 bị can về hành vi gây rối trật tự và trộm cắp tài sản, tạm giam 33 bị can (quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế).

ĐẮC LAM