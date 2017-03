Hai hiệu trưởng đánh bạc cùng cán bộ ở Hải Phòng

Chiều 20/1, Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng Công an Hải Phòng - xác nhận, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 hiệu trưởng cùng 4 người khác (gồm chuyên viên phòng giáo dục, giáo viên, chủ cửa hàng ăn uống) về hành vi đánh bạc.

Các bị can bị khởi tố là Trần Tuấn Anh (SN 1976, Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng); Đào Hồng Tuyến (SN 1959, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An); Ngô Lê Hà (SN 1982, giáo viên trường THCS Lạc Viên); Trần Thanh Tra (SN 1976, giáo viên trường THCS Chu Văn An); Trần Duy Mạnh (SN 1979, chuyên viên Phòng giáo dục Trung học - Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng) và Kiều Văn Trường (SN 1978, kinh doanh hàng ăn).

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 18/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố bắt quả tang 6 người đang đánh bạc dưới hình thức đánh chắn, tại nhà của giáo viên Trần Thanh Tra, ở Ngô Quyền, Hải Phòng. Tang vật thu giữ dưới chiếu bạc gồm 10.700.000 đồng; 2 bộ bài chắn và 2 đĩa sứ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng 15h cùng ngày, sau khi ăn liên hoan tất niên, họ rủ nhau về nhà Tra đánh chắn ăn tiền. Các đối tượng tham gia đánh bạc không có tính chất hệ thống, chuyên nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ án này.