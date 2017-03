Hai học sinh chết đuối ở hầm đá bỏ hoang

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 15-4, trên đường đi học thêm về, ba học sinh Trường THCS Tân An là em Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Công và Hoàng Văn Hiếu Nhân (tất cả đều 13 tuổi, ngụ tại ấp An Hòa, xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) rủ nhau đến hầm đá đã ngưng khai thác ở xã Hóa An chơi.

Sau đó Nhân về trước, còn Kiệt và Công ở lại chơi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, hai gia đình không thấy hai em Kiệt và Công về nên đến nhà Nhân hỏi thăm và tổ chức đi tìm thì phát hiện quần áo và dép của các em nằm ven hầm đá. Hai gia đình đã thuê người dân địa phương và thợ lặn, lặn xuống hầm đá tìm kiếm và đến trưa 16-4, thì vớt được thi thể của Công và Kiệt.

Được biết hầm đá Hóa An hiện đã đóng cửa, ngưng khai thác nhưng không được rào chắn cẩn thận nên rất nguy hiểm.

TIẾN DŨNG