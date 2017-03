Hai kẻ “chạy trường, chạy điểm” nhận 23 năm tù

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các bị hại, cả hai bị cáo này đều đã tự tạo dựng cho mình có những mối quan hệ quen biết rộng, có khả năng “chạy trường, chạy điểm.”



Vị giám đốc “chạy trường” lĩnh án tù



Mai Văn Tĩnh, 27 tuổi, ở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị tòa tuyên phạt 14 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”



Tĩnh trước đây là giám đốc Công ty cổ phần gỗ Pơmu và rượu Sán Lùng, có trụ sở tại thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Công ty này không hề có chức năng đào tạo, liên kết tuyển sinh, giới thiệu việc làm.



Thông qua các mối quan hệ xã hội, Tĩnh biết một số người có nhu cầu cho con, cháu đi học và đi làm ở những cơ quan Nhà nước, công việc ổn định và thu nhập cao.



Nắm được nhu cầu này, Tĩnh tự giới thiệu với nhiều người rằng Tĩnh đang công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quan hệ rất “thân thiết” với Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Cảnh sát nhân dân...



Để tạo lòng tin, khi đi giao dịch, Tĩnh thường đi ôtô đắt tiền cùng với một cô gái trẻ đẹp, giới thiệu là vợ chưa cưới và là con của một lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Nếu ai có nhu cầu “chạy trường”, sau khi nộp tiền và hồ sơ, chỉ trong thời gian từ 3-4 tháng, Tĩnh nói sẽ xin được cho con, cháu vào học tại hai học viện này cũng như một số trường đại học khác.



Tin lời Tĩnh, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2008, đã có 4 đầu mối và 3 bị hại đưa cho Tĩnh tổng số tiền 609 triệu đồng và 2.500 USD. Trung bình, mỗi người phải nộp cho Tĩnh từ 50-80 triệu đồng.



Tuy nhiên, các trường hợp này không được đi học như lời Tĩnh đã cam kết.



Sau khi vụ việc bị phát hiện, Tĩnh đã nộp lại 60 triệu đồng cho cơ quan công an để khắc phục hậu quả cho các bị hại.



Trường Trung cấp Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự-Bộ Quốc phòng khẳng định nhà trường không ký hợp đồng liên kết, tuyển sinh đào tạo với Công ty cổ phần gỗ Pơmu và rượu Sán Lùng do Mai Văn Tĩnh làm giám đốc.



Phạt 9 năm tù cho "cò" chạy điểm



Cùng ngày, bị cáo Nguyễn Thị Minh Kính, 65 tuổi, trú tại khu tập thể Trường Đại học Mỏ, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội bị tuyên phạt 9 năm tù giam do đã lừa đảo “chạy điểm,” chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của các bị hại.



Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 8/2008, Kính đã tự giới thiệu với nhiều người khác mình có khả năng “chạy điểm” để xin cho các đối tượng học sinh vào học ở các trường đại học và cao đẳng.



Tổng tộng đã 15 người cả tin, sập bẫy, đưa tiền nhờ Kính lo hộ nhưng càng chờ càng không thấy kết quả.



Ngay khi có đơn tố cáo của các bị hại gửi cơ quan điều tra, Kính đã bồi hoàn cho các nạn nhân được 1,055 tỷ đồng.



Mặc dù Kính đã khắc phục gần hết hậu quả nhưng do trước đó Kính đã từng bị Tòa án tỉnh Hải Dương tuyên phạt 13 năm tù về cùng tội danh trên nhưng chưa được xóa án tích, nên Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 năm tù đối với “siêu lừa” này./.







