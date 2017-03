Hai lần hất CSGT lên nắp ca-pô, 1 năm tù

Theo cáo trạng, sáng ngày 22-7, Uy điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 16M – 9960 (loại 5 chỗ ngồi) chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng nam – bắc.





Khi đến khu vực phường Bình Định (thị xã An Nhơn), Uy liên tiếp liên tiếp vượt 2 ôtô cùng chiều tại nơi cấm vượt thì bị CSGT Công an thị xã An Nhơn đang làm nhiệm vụ tại chốt đèn tín hiệu giao thông phát hiện, ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý.



Tuy nhiên, Uy không chấp hành mà cho xe chạy tiếp. Ngay sau đó, thiếu úy Nguyễn Hồ Đình Phước lập tức điều khiển xe môtô đặc chủng đuổi theo.



Sau khi rượt đuổi trên quãng đường dài khoảng 5 km, đến khu vực Bả Canh, phường Đập Đá, thiếu úy Phước mới chặn được ôtô.



Uy bước xuống xe nhưng không xuất trình giấy tờ mà văng tục, đe dọa rồi lên xe nổ máy chạy tiếp, buộc anh Phước đang đứng trước đầu xe phải nhảy bám lên nắp ca-pô.



Uy cho xe chạy khoảng 200 m thì dừng lại, xuống xe tiếp tục chửi bới thiếu úy Phước và cho xe chạy tiếp 500 m nữa, buộc thiếu úy Phước lại đu bám trên nắp ca-pô lần nữa.



Lần này, Uy tiếp tục xuống xe chửi cảnh sát và định giở lại trò cũ nhưng bị quần chúng cùng tổ công tác do Công an thị xã An Nhơn tăng cường kịp thời bắt giữ.